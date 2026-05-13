Davon Jefferson consiguió un doble-doble de 24 puntos y 15 rebotes, pero no fue suficiente para darle a los Cangrejeros de Santurce su primera victoria tras la repentina salida del dirigente Nelson Colón y el refuerzo Malik Beasley.

Santurce perdió, 82-80, ante los Gigantes de Carolina-Canóvanas en el Coliseo Roberto Clemente, luego de que Ángel Rodríguez cometiera una pérdida de balón en los últimos segundos del tiempo reglamentario.

Con este resultado, los Cangrejeros permanecen en el sótano de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con marca de 6-12 , la misma cantidad de derrotas que sufrieron al terminar la pasada temporada. Los Gigantes, en cambio, mejoraron su récord a 10-7.

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Este fue el cuarto revés consecutivo de Santurce y el primero desde que Colón abandonó el lunes la dirección del equipo por acuerdo mutuo.

“Tan pronto vi la brecha, creo que (George) Conditt, siendo el gran defensor que es, la leyó y fue ayudar. Pienso que la mejor decisión que podía tomar era tirar la bola, pero pasó tan rápido que me forzó a tomar la decisión incorrecta”, admitió el armador de los Cangrejeros acerca de la pérdida de balón que le costó a los crustáceos la oportunidad de agenciarse el triunfo.

Además de Jefferson, Rodríguez lideró la ofensiva de los Cangrejeros con 21 puntos, incluyendo tres triples, siete rebotes y tres asistencias. Por Carolina Canóvanas, el mejor fue Jaylen Nowell con 25 unidades. Le siguió Daniel Rivera con 11 tantos, mientras que George Conditt IV y Jesús Cruz añadieron 10 cada uno.

En el Coliseo Rubén Rodríguez, los Vaqueros de Bayamón derrotaron, 107-80, a los Criollos de Caguas para arrebatarles la primera posición de la Conferencia A del BSN.

Así las cosas, Bayamón elevó su marca a 13-8 y Caguas empeoró a 10-7 después de caer por segunda vez al hilo.

Jaylin Galloway fue el mejor de los Vaqueros con 26 puntos, incluyendo cuatro triples, cuatro rebotes y cinco asistencias. Gary Browne, por su parte, finalizó con 18 unidades, siete capturas y nueve asistencias. En causa perdida, Moses Brown terminó con 23 tantos y ocho rebotes.

La acción del BSN continuará el miércoles con dos juegos en agenda. Los Osos de Manatí visitarán a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, mientras que los Santeros de Aguada recibirán a los Leones de Ponce en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.