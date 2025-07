Cuando los Vaqueros de Bayamón y los Cangrejeros de Santurce aseguraron su espacio en la final de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN), se anticipó una batalla de pesos pesados que se extendería a siete juegos.

Después de todo, se trataba de los dos equipos con las nóminas más altas y los mejores récords en la temporada regular.

Por eso, muchos consideraban que los Cangrejeros eran la única franquicia con una opción real de competir contra los Vaqueros, quienes se han paseado el torneo gracias a su temible trío de refuerzos, compuesto por Danilo Gallinari, Chris Duarte y JaVale McGee.

Sin embargo, hasta ahora Bayamón se ha mostrado muy superior a Santurce, salvo el segundo juego en el que los crustáceos ganaron por apenas un punto luego de estar arriba por 18.

Y es que los Cangrejeros no han descifrado la manera de ganar en el Coliseo Rubén Rodríguez, donde los máximos campeones aún no han perdido en lo que va de la postemporada.

Los Vaqueros ganaron por 24 puntos el primer duelo en su casa, y por 12 el segundo. Pese a la diferencia en los marcadores, Santurce fue dominado de principio a fin en ambas ocasiones y no lucieron como aquel rival que muchos entendían retaría a Bayamón desde el primero hasta el último silbato.

Ante este complicado panorama, tendrán que reencontrar este jueves aquella versión que los llevó a eliminar a los Criollos de Caguas en los cuartos de final, si quieren evitar caer 3-1 y empatar la final de la Conferencia A.

Nelson Colón, dirigente de Santurce, aseguró que su equipo irá a lo que podría ser el partido más importante de la serie con la misma mentalidad que los trajo hasta esta etapa del torneo.

“Tenemos que ir con mucha confianza por lo que hemos hecho toda la temporada. Dándole continuidad a nuestro plan. Si algo aprendimos nosotros y lo dejamos bien claro es que la manera que hemos perdido en el ‘Rancho’ no ha afectado nuestra cohesión y mentalidad a la hora de jugar en casa. Nos tienen que ganar en casa. Esto es otro ambiente. Esta es nuestra cancha. Aquí somos un equipo mucho más efectivo y tenemos un mejor ritmo”, afirmó Colón en una entrevista telefónica con Primera Hora y El Nuevo Día.

“Apostamos a nosotros aquí en casa. Sabemos que no podemos llegar a Bayamón 3-1, pero esa no es nuestra mentalidad. No estamos en urgencia. No estamos contra la pared. Tenemos que defender nuestra cancha mañana como lo hemos hecho toda la serie”, abundó.

Al igual que los Vaqueros, Santurce no sabe lo que es perder en su casa en los playoffs, ya que ni los Criollos les pudieron ganar en el Coliseo Roberto Clemente en la primera ronda. Pero los crustáceos necesitarán salir victoriosos del Rubén Rodríguez en algún punto de la serie para tomar la ventaja de cancha local y, eventualmente, avanzar a la serie final del BSN.

Colón está consciente de que el conjunto de la capital deberá controlar sus emociones en Bayamón para sacar ese importantísimo triunfo, algo que se le ha hecho difícil desde el altercado entre Walter Hodge Jr. y Javier Mojica en el primer encuentro. Aun así, considera que también hay otros factores que se deberían tomar en cuenta.

Javier Mojica y Walter Hodge Jr. durante el tercer juego de la final de la Conferencia A del BSN. ( BSN / José Santana )

“Es algo que lo hemos hablado. Es uno de esos temas que lo hemos refrescado a diario en conversaciones grupales e individuales con los jugadores, pero ese no es el todo. Si podemos controlar nuestras emociones, vamos a ver una mejor versión de este equipo. Nos equivocamos menos en la toma de decisiones y mejoramos defensivamente. Creo que eso es importante, pero no es todo. Necesitamos un poquito más de aportación del colectivo sin señalar. Nosotros somos una cooperativa y creemos que tenemos varios jugadores con la capacidad de aportar todos los días. Nosotros no somos un equipo de uno o dos jugadores. Somos un equipo con la capacidad de tener a cinco jugadores en doble figura todas las noches”, opinó el entrenador.

Santurce no cambiará a sus refuerzos

Lo cierto es que uno de los talones de Aquiles de Santurce a lo largo de esta serie ha sido la inconsistencia de sus refuerzos.

Contrario al trío de importados de Bayamón, que combinó para 62 puntos el martes en la noche, Kenneth Faried, Ian Clark y John Jenkins se sumaron para sólo 24 en su última visita al “Rancho”. A pesar de esto, Colón no prevé que los Cangrejeros cambien a uno de sus refuerzos en medio de la final de la Conferencia A del BSN, pero sí contemplan hacer un ajuste en la rotación.

“Estamos conscientes de que algún movimiento diferente podría ser una variable exitosa y nos estamos enfocando en eso ahora mismo. Pueden ocurrir movimientos de cambio de juego en la alineación, pero nosotros no vamos a cambiar de refuerzos ahora mismo. Este es el equipo que nos puso aquí y tenemos que darle continuidad y confianza a estos muchachos, que tienen la capacidad para, no tan solo ganar mañana, sino ganar esta serie. No va a ser fácil, pero seguimos en la búsqueda de esa fórmula que nos lleve a encontrar la zona que necesitamos para ganar de una mejor manera”, recalcó.

Bayamón ha pasado la prueba... hasta ahora

El caso de los Vaqueros es uno muy distinto. Gallinari anotó 17 de sus 32 puntos en el cuarto parcial, mientras que McGee dominó la pintura con un doble-doble de 20 unidades y 13 rebotes. Duarte pasó un poco por debajo del radar con 10 tantos.

Bayamón es uno de los únicos equipos en el BSN, fuera de Caguas, que mantuvo la misma combinación de importados con la que empezó la campaña. Quizá la única duda que existía en el inicio del torneo era si figuras como Gallinari de 36 años y McGee de 37 podrían aguantar el empuje del BSN y llegar saludables a la postemporada. Demás está decir que han aguantado el empuje y más.

Danilo Gallinari tira al canasto contra los Cangrejeros en el tercer juego de la final de conferencia del BSN. ( Edgardo )

“Esa era la incógnita que teníamos todos: si podían mantenerse saludables. Aunque durante la temporada regular se perdieron algunos juegos, lo más importante es que llegaron con salud a los playoffs y hasta ahora, tocando madera, ha sido así”, dijo, por su parte, Christian Dalmau, en un aparte con los medios tras la conclusión del tercer encuentro.

“No me sorprende que llegaran saludables a los playoffs porque son jugadores que se cuidan. Son profesionales que van al gimnasio y cuidan su cuerpo muy bien. Lo hicieron por muchos años en la NBA. Cuando tú te metes en una cancha de baloncesto, cualquier cosa puede pasar, pero lo más importante es que sigan así en esta serie”, agregó.

De repetirse una actuación como la que Gallinari y McGee tuvieron el martes en Bayamón, los Cangrejeros podrían colocarse contra la pared el jueves.

“Danilo tuvo un excelente juego y JaVale ha tenido una buena serie hasta el momento. El trabajo de ellos es muy importante para que ganemos esta serie. Si el nivel de ambos no está alto, va a ser completamente diferente”, sostuvo Dalmau.