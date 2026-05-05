Los Capitanes de Arecibo completaron una gira perfecta en la carretera jugada en ‘back-to-back’ al imponerse el lunes por 87-85 sobre los Indios de Mayagüez, en una jornada de dos partidos del Baloncesto Superior Nacional en la que también los Mets de Guaynabo dominaron con amplitud a los Osos de Manatí.

Arecibo (10-4) resistió el empuje final de Mayagüez para asegurar su segundo triunfo en noches consecutivas y asumir así de forma exclusiva la cima de la tabla del Grupo B. El encuentro se definió en los segundos finales, cuando los visitantes ejecutaron desde la línea de tiros libres y defendieron la última posesión.

PUBLICIDAD

Los Indios (7-8) marcaron el paso temprano al llevarse el primer parcial 25-18, pero los Capitanes respondieron antes del descanso para igualar a 48. En la reanudación, Arecibo tomó control con un tercer periodo de 26-19 que le dio ventaja de 74-67 rumbo al último cuarto.

Mayagüez reaccionó en los minutos finales y se colocó a una sola posesión, pero no logró completar la remontada.

Jack McVeigh lideró a Arecibo con 23 puntos, mientras Derrick Walton Jr. coqueteó con el triple-doble con 12 unidades, 11 rebotes y ocho asistencias. Timothy Soares añadió 17 puntos y ocho rebotes, y Justin Reyes sumó 13. Por los Indios, Tyrell Harrison y Nathan Sobey anotaron 24 puntos cada uno, con Harrison agregando 15 rebotes.

En Gurabo, Guaynabo (7-8) impuso su ofensiva para vencer con autoridad a Manatí (6-10), que sufrió su tercera derrota seguida.

Tras un primer parcial parejo, los Mets tomaron control con un segundo periodo de 32-23 y ampliaron la ventaja en el tercero (27-18) para encaminar el triunfo.

Ysmael Romero encabezó el ataque con 19 puntos y 10 rebotes, mientras Torrey Craig, Devin Williams y Brandon Knight aportaron 17 cada uno. Kendric Davis lideró a los Osos con 22 tantos.

La acción continúa el martes, cuando los Vaqueros de Bayamón visiten a los Criollos de Caguas.