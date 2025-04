Miami. Cleveland no dejó dudas en su camino a la ronda de semifinales de la Conferencia Este y terminó con barrida la serie más desigual en la historia de los playoffs de la NBA.

Donovan Mitchell anotó 22 puntos, De’Andre Hunter agregó 19 y los Cavaliers aplastaron 138-83 al Heat de Miami el lunes por encima del Miami Heat 138-83 para ganar la primera ronda de la postemporada en cuatro juegos.

Ty Jerome tuvo 18 unidades, Evan Mobley agregó 17 y Jarrett Allen tuvo 14 puntos, 12 rebotes y seis robos para los Cavaliers, quienes llegaron a liderar por hasta 60 tantos.

PUBLICIDAD

Cleveland ganó los cuatro juegos por un total combinado de 122 puntos. El récord anterior: fue de 121 unidades de Denver sobre Nueva Orleans en 2009.

El margen de 55 puntos en el juego cuatro fue la cuarta victoria más amplia en la historia de los playoffs. El récord anterior era de 58 puntos, logrado dos veces por Minneapolis sobre St. Louis en 1956 y Denver sobre Nueva Orleans en 2009. Los Lakers de Los Ángeles vencieron a Golden State por 56 unidades en 1973.

Los Cavs estuvieron cerca de hacer historia en ese rubro, pero Pelle Larsson evitó que Miami formara parte de esa historia ignominiosa. Atinó un triple para reducir la ventaja de Cleveland a 55 con unos 38 segundos restantes.

Nikola Jovic lideró al Heat con 24 puntos. Ban Adebayo anotó 13 y Andrew Wiggins agregó 12 para Miami.

El base de los Cavaliers de Cleveland Max Strus lanza el balón sobre el alero del Heat de Miami Haywood Highsmith en el juego 4 de la serie de primera ronda de los playoffs el lunes 2 de abril del 2025. (AP Foto/Rhona Wise) . ( Rhona Wise )

Cleveland jugará contra Indiana o Milwaukee en las semifinales de la Conferencia Este. Los Pacers lideran esa serie 3-1; independientemente de si avanzan los Pacers o los Bucks, el juego uno de esa serie sería en Cleveland y se jugaría hasta el sábado como muy pronto.

Esta es la tercera vez que Miami pierde por barrida. Las otras fueron contra Chicago en 2007 y contra Milwaukee en 2021, ambas en la primera ronda y ambas también terminando en la cancha local del Heat.

Butler regresa y lidera victoria de Warriors

San Francisco. Con el coxis de Jimmy Butler aún doliendo al final, la estrella de Golden State se destacó de manera notable y de todas las formas posibles a pesar de todo el dolor.

PUBLICIDAD

Butler reapareció tras perderse un partido y se reincorporó a la alineación titular la noche del lunes para una victoria de los Warriors por 109-106 en el cuarto juego de su serie de primera ronda contra los Rockets de Houston, cojeando a veces mientras lideraba a su equipo a una victoria de avanzar a las semifinales de la Conferencia Oeste. Fred VanVleet falló un triple bajo presión en el último segundo.

El base de los Warriors de Golden State Stephen Curry confronta al alero de los Rockets de Houston Dillon Brooks en el juego 4 de la serie de primera ronda de los playoffs el lunes 28 de abril del 2025. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez) ( Godofredo A. Vásquez )

“Más que nada, solo quería jugar”, dijo Butler. “Este es el mejor momento del año para todos, por eso pasas por lo que pasas. Así que poder perderme un juego, no me gusta, pero estoy de vuelta, estoy de vuelta de una gran manera”.

Butler contribuyó con 27 puntos, seis asistencias, cinco rebotes, bloqueó un tiro y convirtió sus 12 tiros libres mientras jugaba 40 minutos, menos de una semana después de haber sufrido una contusión pélvica en una caída aterradora al inicio del Juego dos el miércoles pasado.

Convirtió tres tiros libres con 58.7 segundos restantes, capturó el rebote decisivo del juego con cuatro segundos por jugar y luego hizo dos tiros libres más.

“Esta noche fue genial. Jugó a pesar de la lesión, fue hermoso”, comentó su compañero de equipo Draymond Green. “Lo que su presencia hace por este equipo es enorme. Los primeros tres cuartos, no podía moverse. No estoy seguro de cómo comenzó a moverse en el cuarto cuarto, pero los primeros tres cuartos no podía moverse. Sin embargo, nunca se quejó. Se mantuvo firme”.

Los equipos regresan a Houston para el quinto duelo de la serie al mejor de siete el miércoles. Golden State, que llegó como el séptimo sembrado, intenta cerrar de visita la serie contra los Rockets, segundos del Oeste.

PUBLICIDAD

Brandin Podziemski anotó 26 puntos, Stephen Curry terminó con 17 en el frenético final y Buddy Hield encestó un triple decisivo con 3:32 por jugar y anotó 15 después de unirse a la alineación titular.

Butler regresó después de perderse el tercer partido debido a una contusión pélvica y un hematoma profundo en el músculo glúteo que sufrió en una dura caída cuando fue golpeado por Amen Thompson al inicio del segundo encuentro.

Se registraron cuatro faltas técnicas y una flagrante en el segundo periodo tras dos enfrentamientos, incluyendo empujones durante una secuencia que involucró a Curry, Green y Dillon Brooks.

Con el juego empatado a 36, Curry dribló por la banda cuando Green puso una pantalla fuerte sobre Thompson. Brooks cometió falta sobre Curry y este pareció enfadarse por el empujón antes de ir contra Curry y Green.

Curry recibió una técnica por “provocar” a Brooks, quien también recibió una técnica junto con Green. El novato de los Warriors, Quinten Post, y Jabari Smith Jr. de Houston agitaron sus brazos el uno al otro pero evitaron técnicas tras la revisión de los oficiales.

Luego, con 2:44 por jugar en el cuarto, los ánimos se encendieron nuevamente. Green recibió una falta flagrante uno por empujar la cara de Tari Eason al suelo y Eason también recibió una técnica. Green estaba driblando cuando Eason intentó robarle el balón, ambos jugadores cayeron al suelo tratando de controlarlo. La pierna izquierda de Green quedó sobre el cuello del delantero de los Rockets.