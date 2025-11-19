Los Gigantes de Carolina–Canóvanas anunciaron este miércoles nuevas mejoras al Coliseo Carlos Miguel Mangual de cara a la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que dará inicio el 21 de marzo.

Entre las mejoras se encuentra la instalación de sillas retráctiles en todo el coliseo, eliminando así los “bleachers” del área del segundo piso y creando lo que serán las dos nuevas áreas de “Club Seat” y Preferencia. Además, se realizarán trabajos de expansión del estacionamiento del recinto.

“Estamos comprometidos en elevar el nivel de experiencia para nuestros fanáticos y que puedan disfrutar de los partidos el mejor ambiente del BSN”, expresó el apoderado del Héctor Horta en un comunicado.

Fanáticos de los Gigantes durante un partido en el Coliseo Carlos Miguel Mangual, de Canóvanas. ( José Santana / BSN )

Los Gigantes estuvieron activos tras finalizar el torneo 2025 al extender el contrato del delantero Alexander Franklin. A su vez, recibieron en cambio a Timajh Parker desde los Cangrejeros de Santurce por el centro Julián Torres.

Además, Carolina-Canóvanas adquirió a Chris Gastón y el séptimo turno de la primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026, mediante un traspaso con los Indios de Mayagüez, quienes recibieron selecciones de primera y segunda ronda de 2027.

Entre tanto, enviaron a Kevin Maura a los Mets de Guaynabo por un turno de segunda ronda de la temporada 2029. Por otro lado, dejaron en libertad al veterano David Huertas, quien hizo valer su cláusula de agente libre al finalizar la campaña anterior.

Al momento, los Gigantes cuentan con el primer, quinto y séptimo turno de la primera ronda del venidera sorteo, que se llevará a cabo el 29 enero.

La gerencia informó que la venta y renovación de abonos para la temporada 2026 comenzará próximamente.