San Juan. Los Gigantes de Carolina-Canóvanas seleccionaron este jueves a Chad Baker-Mazara con el primer turno del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), celebrado en The Mall of San Juan.

Baker-Mazara es un alero de 26 años y 6’7” de estatura nacido en República Dominicana que acumuló una media de 19.2 unidades, 4.4 rebotes y 3.2 asistencias por encuentro en su último año en la División I de la NCAA con los Trojans de la Universidad del Sur de California. Además, ha estado jugando a nivel colegial desde el 2020 y era considerado el novato más completo de la clase 2026.

“Chad Baker-Mazara nos complementa muy bien porque con Tremont Waters y George Conditt IV ya tenemos a un armador y a un centro nativo. Es un jugador que puede jugar la tres y puede jugar la dos. Es un point forward que está lanzando cerca de 40% de tres con su universidad. Es un jugador fogoso y por las conversaciones que hemos tenido nos ha expresado que tiene mucho interés”, dijo Héctor Horta, apoderado de los Gigantes, sobre el joven delantero.

“Está listo para aportar de inmediato. Está probado. Jugó el año pasado en el Final Four. Este año está jugando con la Universidad del Sur de California y es el líder en anotación del equipo con un promedio de casi 20 puntos, así que esperamos muchas cosas de él”, continuó.

A pesar de que fue elegido con el primer turno, la entrada de Baker-Mazara al sorteo no era segura hasta horas de la noche del miércoles. Esto debido a que Fernando Quiñones, vicepresidente del BSN, estaba en la búsqueda de documentación que confirmara que su abuelo había nacido en Puerto Rico para determinar su elegibilidad y añadirlo a la lista de jugadores disponibles. Su padre, Derrek Baker, jugó en el BSN entre 1996 y 2000.

Los Santeros de Aguada, en cambio, seleccionaron a Zakai Zeigler con el segundo turno, luego de que Carolina-Canóvanas tomara la sorpresiva decisión de dejarlo pasar. Zeigler, quien nació en Nueva York, es quizá el nombre más conocido para los fanáticos boricuas, ya que debutó con la Selección Nacional en la primera ventana clasificatoria para la Copa Mundial de la FIBA 2027.

En los dos partidos contra Jamaica, el armador, de 23 años, promedió promedió 15 puntos y 4.5 asistencias. Actualmente, milita con el Nanterre 92 en la liga Pro A de Francia, por lo que existe la posibilidad de que no esté disponible cuando el torneo arranque el 21 de marzo.

“Estábamos buscando a alguien que pudiera aportar desde el primer día. Nos da mucha profundidad. Juega en los dos lados de la cancha, así que estamos bien contentos con esta selección. Creo que una de las cosas que nos va a traer es esa velocidad en el lado defensivo. Está en Francia, pero tan pronto termine esperemos que esté con nosotros”, comentó Rafael “Pachy” Cruz, dirigente de los Santeros, acerca de Zeigler.

Los Gigantes hicieron un cambio a última hora, en el que enviaron a J.J. Romer y el quinto turno a los Mets de Guaynabo por la tercera selección. Con ese turno, Carolina-Canóvanas eligió a Daniel Rivera, un alero de 24 años y 6’7” de estatura nacido en San Juan. Rivera viene de promediar 11.7 tantos y 6.7 rebotes por partido con los Blazers de la Universidad de Alabama en Birmingham.

“Su intensidad y energía fue lo más que nos llamó la atención. Entendemos que puede jugar la tres y la cuatro. Es un área que entendíamos que necesitábamos fortalecer”, explicó Horta sobre la decisión de escoger a Rivera con el tercer turno.

Los Capitanes de Arecibo también hicieron una movida en la tarde del jueves al enviar a Wilfredo Rodríguez y Jorge Torres a los Mets para adueñarse de la cuarta selección, con la que eligieron a Jevin Muñiz. Con el quinto turno, Guaynabo escogió a Javon Bennett.

Luego, los Capitanes seleccionaron a Malachi Smith con el sexto. Los Gigantes optaron por escoger a Joshua Rivera con la séptima selección. Este fue el último turno de los del “calentón”.

Arecibo eligió con el octavo turno a Geancarlo Peguero, quien en su momento era considerado el mejor prospecto de su clase en la isla. Los Atléticos de San Germán subieron a la tarima en la novena selección y escogieron a Braelee Albert. Jay Álvarez se fue para los Piratas de Quebradillas con el décimo turno, mientras que Bryan Powell fue escogido por los Leones de Ponce con el undécimo y Miguel Martínez por los Santeros con el duodécimo.