Los Gigantes de Carolina-Canóvanas comenzaron a mover sus fichas tras perder cuatro juegos al hilo en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), con la contratación del refuerzo Jacob Wiley.

La firma fue anunciada el sábado, antes de que los Gigantes visitaran a los Osos de Manatí en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu “Bincito”. Wiley es el séptimo importado que suma la franquicia esta temporada y llega en sustitución de Dewan Hernández.

El centro, de 30 años y 6’7” de estatura, viene de jugar en la Liga ACB de España con el Covirán Granada, donde promedió 8.3 puntos y 3.7 rebotes en 19 juegos.

PUBLICIDAD

También tiene experiencia en el BSN, ya que formó parte de los Vaqueros de Bayamón en 2023 y 2022. Durante ese tiempo, fue compañero de Kristian Doolittle, quien ahora milita con Carolina-Canóvanas.

“Nosotros nos habíamos comunicado con Wiley hace más de un mes, pero no podía venir todavía porque tenía unos compromisos. Ya tuvo dos o tres prácticas con el equipo. Pienso que la relación de juego y amistad que tiene con Doolittle, además de su experiencia en la liga, nos ayudará. Nos traerá una inyección de energía. Va a jugar hoy. La meta que tenemos ahora mismo es entrar a los playoffs. Después, nos preocupamos por lo demás”, contó Héctor Horta , apoderado de los Gigantes, a Primera Hora.

“Los D’ la C” ocupan la cuarta posición de la Conferencia A con récord de 12-15. De acabarse esta noche la serie regular, se estarían enfrentando a los Vaqueros de Bayamón en los cuartos de final del BSN.

Horta no descarta que el equipo vuelva a cambiar de refuerzos antes de que empiece la postemporada. Sin embargo, aclaró que todo dependerá del rendimiento de Wiley, Doolittle y Kobi Simmons.

“Puede haber cambios”, admitió. “No quiero decir que nos quedaremos con este trío de refuerzos para no mentir tampoco. Pudiera haber cambios, pero todo eso lo vamos a saber más adelante”, sostuvo.

A la espera de George Conditt IV

Los Gigantes también están a la espera de la llegada de George Conditt IV, quien también estuvo compitiendo en España, pero con el Dreamland Gran Canaria. Conditt IV y su club terminaron su participación en el torneo español el pasado 4 de junio, luego de ser barridos por el Valencia en los cuartos de final.

PUBLICIDAD

El pívot, de 24 años y 6’11” de estatura, partió a Estados Unidos hace unos días.

Una fuente de Primera Hora dijo que el joven canastero estaba contemplando invitaciones de algunos equipos de la NBA para jugar en la Liga de Verano, que se llevará a cabo en Las Vegas del 10 al 20 de julio. Esto afectaría su participación en el BSN debido a que la postemporada comenzará el 3 o 4 de ese mes.

George Conditt IV saluda a los fanáticos tras la eliminación del Dreamland Gran Canaria de la postemporada de la Liga ACB de España. ( X / @GranCanariaCB )

El tenedor de Carolina-Canóvanas, por su parte, dijo que habló esta semana con el agente de Conditt IV, y que no le mencionó ninguna invitación relacionada con la Liga de Verano de la NBA. “Nunca me han dicho”, afirmó.

En contacto con Shabazz Napier

Horta también compartió que está en conversaciones con el armador de ascendencia puertorriqueña Shabazz Napier para un posible debut con los Gigantes en el BSN. No obstante, le ha dado su espacio porque está actualmente en la final de la Basketball Bundesliga de Alemania con el Bayern de Múnich, donde se medirá al Ratiopharm Ulm de Alfonso Plummer a partir de este domingo. El apoderado retomará la comunicación con Napier una vez concluya la serie al mejor de tres partidos.

“Estamos esperando a que (Shabazz Napier) termine en Alemania para hablar con él. Yo mismo me he mantenido en comunicación con él, lo que sucede es que está en los playoffs, pero siempre hemos hablado. Siempre ha dicho que tiene interés de venir al BSN, lo que lo ha impedido de venir han sido lesiones y otros compromisos. Como acaba en Alemania ahora, no sabe con seguridad si viene, pero acordamos hablar tan pronto concluya su participación”, reveló.

Shabazz Napier (FIBA) 2021 ( Suministrada )

Napier acumula una media de 9.5 puntos, 2.2 rebotes y 2.9 asistencias por cotejo con el Bayern de Múnich. Cuenta con seis años de experiencia en la NBA, donde vistió los colores de Miami, Orlando, Portland, Brooklyn, Minnesota y Washington.