Unos diezmados Indios de Mayagüez dieron el miércoles la batalla con un solo refuerzo en cancha, pero no fue suficiente para romper su mala racha y perdieron, 91-85, ante los Mets de Guaynabo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo.

Con esta sexta derrota consecutiva, Mayagüez empeoró su marca a 8-14, lo que permitió un empate con los Leones de Ponce en la cuarta y última posición clasificatoria a la postemporada de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Los Mets, en cambio, regresaron a la ruta ganadora y mejoraron su récord a 10-10, colocándose a un juego de ventaja sobre los Cangrejeros de Santurce (10-12) en la carrera por el cuarto puesto de la Conferencia A.

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El dirigente de los Indios, Iván “Pipo” Vélez, no asistió al partido en Gurabo debido a que se encuentra hospitalizado por una gripe. En su lugar, la tribu fue dirigida por el asistente Eddie Ortiz.

“Pipo es un guerrero y no me sorprendería que, cuando lo llame ahora, me diga que ya está en su casa. Tiene como una gripe y le dio duro para que no estuviera aquí”, dijo Ortiz a preguntas de Primera Hora sobre el estatus de Vélez.

Nathan Sobey fue el único importado que Mayagüez tuvo disponible esta noche. Terminó con 10 puntos tras encestar solo tres de los 14 tiros que tomó del campo. Sam Waardenburg y Tyrell Harrison estuvieron fuera debido a que ambos están lesionados. Thomas Robinson, sustituto de Harrison, fue dejado en libertad horas antes del partido contra los Mets.

Neftalí Álvarez sacó la cara por los Indios con 23 unidades saliendo del banco. Los otros jugadores en doble figura de la tribu fueron Jared Ruiz con 16 tantos y Benito Santiago Jr. con 10.

“Hay que darle crédito a esos chamacos. Pelearon con solo un refuerzo y tampoco está (Josué) Erazo, que es parte importante de la rotación. Aún así, peleamos. El domingo es el juego más importante porque es contra Ponce y todo el mundo tiene que estar listo para sacar la victoria”, señaló Ortiz.

Por Guaynabo, el mejor fue Brandon Knight con 21 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias. Le siguió Torrey con 19 unidades y nueve capturas. Devin Williams añadió 17 tantos, cinco rebotes y cinco asistencias.

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En el Coliseo Roger Mendoza, los Criollos de Caguas vencieron, 99-81, a los Piratas de Quebradillas para escalar a la primera posición de la Conferencia A del BSN. Caguas ahora presenta un balance de 14-8 y Quebradillas cayó a 5-17.

Louis King guió a los Criollos al triunfo con un doble-doble de 21 puntos y 10 rebotes. En causa perdida, Grant Basile finalizó con 23 unidades.

La acción del BSN continuará este jueves con un partido en agenda en el que los Atléticos de San Germán visitarán a los Santeros de Aguada en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.