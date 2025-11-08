Denver. Nikola Jokic anotó 26 puntos, Jamal Murray agregó 23 y los Nuggets de Denver mejoraron a una foja de 5-0 en casa, al aplastar el viernes 129-104 a los Warriors de Golden State, quienes nuevamente jugaron sin Stephen Curry.

Jokic, quien no jugó en todo el último cuarto, se quedó a un rebote y una asistencia de lograr su sexto triple-doble de la temporada.

Los Nuggets han ganado seis de siete duelos desde su derrota en la noche inaugural contra los Warriors, incluyendo tres victorias para comenzar su estadía de cuatro partidos en casa que concluye el sábado por la noche contra los Pacers de Indiana.

Curry, cuya exhibición postrera en el primer partido de la temporada llevó a los Warriors a una victoria de 137-131 en tiempo extra contra Denver, se perdió su segundo compromiso consecutivo debido a una enfermedad. Draymond Green (costillas) y Jimmy Butler (espalda) regresaron a la alineación de los Warriors después de ausentarse también en la derrota del equipo por 121-116 ante Sacramento el martes por la noche.

Green anotó 17 Denver y Butler sumó 16 pero los Warriors perdieron su quinto partido consecutivo como visitantes.

Giannis Antetokounmpo, de los Bucks de Milwaukee, festeja su enceste contra los Bulls de Chicago, en el partido del viernes 7 de noviembre de 2025 (AP Foto/Jeffrey Phelps) ( Jeffrey Phelps )

Antetokounmpo anota 41 puntos y Bucks, campeones de la Copa NBA, vencen a Bulls

Milwaukee. Giannis Antetokounmpo totalizó 41 puntos, 15 rebotes y nueve asistencias por los Bucks de Milwaukee, quienes comenzaron el viernes la defensa de su título de la Copa NBA con una victoria de 126-110 sobre los Bulls de Chicago.

Los Bucks mejoraron a 9-0 en la fase de grupos de la Copa NBA durante la historia de tres años del certamen. Milwaukee cayó ante Indiana en las semifinales hace dos temporadas y venció a Oklahoma City por 97-81 el año pasado en la final.

Antetokounmpo anotó 19 puntos en el cuarto periodo para ayudar a que los Bucks se despegaran. Atinó 16 de 32 disparos de campo, la primera vez esta temporada que embocó menos del 61.5%.

Myles Turner sumó 23 puntos, su total más alto desde que se unió a los Bucks este año, y Ryan Rollins agregó 20.

Matas Buzelis firmó 20 puntos y ocho rebotes por Chicago. Josh Giddey contabilizó 16 unidades, 14 asistencias y siete rebotes.

Giddey aportó triples-dobles en sus últimos dos partidos. Es el primer jugador de los Bulls en conseguir triples-dobles en duelos consecutivos desde Michael Jordan en abril de 1989.