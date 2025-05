20 POINTS APIECE from the Nuggets’ quartet to take a 2-1 series lead!



Murray: 27p, 8a, 4s

Gordon: 22p, 8r, 5a, OT-forcing shot

Porter Jr.: 21p, 8r

Joker: 20p, 16r, 6a, 2s, 2b



Game 4: Sunday at 3:30pm/et on ABC 🍿 pic.twitter.com/IB4pjjLmRd