Los Osos de Manatí presentaron este martes a un equipo joven, versátil y experimentado rumbo a la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), que inicia este sábado.

Manatí regresa con un equipo competitivo compuesto por Chris Ortiz, Mike Bruesewitz, Raymond Cintrón, Eric Crawford, Alex Morales, Ja’Kair Sanchez, Wilmer Lugo, Tyler Davis, Jonathan Rodríguez, Alex Abreu, Ethan Thompson, Giovanni Santiago, Tyquan Rolón, además de los refuerzos Ryan Arcidiacono, Tyler Cook y Jamil Wilson. El importado Cheick Diallo se integrará a la plantilla una vez culmine sus compromisos en la Liga de Taiwan.

“Agradecemos a todos los que han ayudado y contribuido para tener nuevamente a un equipo competitivo y a todos los que han puesto de su parte para transformar a esta franquicia que no tiene nada que envidiarle a nadie”, expresó el dirigente de los Osos, Iván Rios.

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Los Osos de Manatí presentan a su equipo para la temporada 2026 del BSN. ( Suministrada )

Además de Ríos, el cuerpo técnico está compuesto por los asistentes Carlos Calcaño, Yantonio Acosta, Flor Meléndez Jr, Omar Alvarado y Alex Gali. Esta será la cuarta temporada consecutiva de esta francia en el BSN. Este año le dedicarán el torneo a su exitoso programa de categorías menores, que ha obtenido grandes logros en el Torneo Juvenil, Novicios, Liga Mini U14 y Primera Categoría de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR) liderados por Rios, Melendez Jr, Acosta y Gali.

“Desde que llegamos a este proyecto, siempre nos comprometimos que una de las tareas más importantes era desarrollar las categorías menores para más allá de conseguir grandes objetivos, alcanzar el logro más importante que es desarrollarlos y convertirlos en ciudadanos de bien con buenos valores y principios. Seguiremos impulsando el deporte en Manatí y continuaremos con el mismo enfoque”, puntualizó Ríos.