SIAKAM & HALIBURTON CALLED SERIES 🌟🌟



Siakam: 31 PTS | 5 REB | 3 BLK | 3 3PM

Haliburton: 21 PTS | 13 AST | 6 REB | 3 STL



The @Pacers are moving on to the #NBAFinals presented by @YouTubeTV ‼️ pic.twitter.com/s5FY84xig8