Los Piratas de Quebradillas anunciaron el viernes que recibieron una oferta formal de una persona o un grupo para adquirir la franquicia, pero fue rechazada.

El empresario de raíces cubanas Ernesto “Ernie” Cambó compró el equipo tras llegar a un acuerdo con el estadounidense Dion New antes de iniciar la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN). La compraventa fue aprobada por la Junta de Directores de la liga en enero pasado.

“En deferencia al interés demostrado, se contactó a la parte interesada para expresar agradecimiento por el interés manifestado. Se trató de un intercambio respetuoso y profesional”, informaron los Piratas en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Quebradillas finalizó la pasada campaña en la segunda posición de la Conferencia B del BSN con marca de 20-12, pero fue eliminado por los Leones de Ponce en los cuartos de final. Los corsarios no avanzan de la primera fase de la postemporada desde 2021.