Cuando se celebre la primera reunión de apoderados de la temporada muerta del Baloncesto Superior Nacional (BSN), el tema principal será el tope salarial y no el tercer refuerzo, según fuentes de Primera Hora .

El presidente del BSN, Ricardo Dalmau, aún no ha emitido la minuta oficial de ese primer encuentro. Sin embargo, acostumbra a traer a la mesa asuntos como los logros de la pasada campaña, la fecha del próximo torneo, la posible entrada de una franquicia de expansión, si algún equipo pedirá receso o traslado y acuerdos con auspiciadores.

Los temas, como el tercer refuerzo y el formato del torneo, pasarán a un segundo plano en esa primera reunión, que se llevará a cabo a mediados de septiembre. Se hablarán más a fondo en las reuniones de enmiendas al Reglamento del BSN, que podrían ser programadas para octubre o noviembre.

PUBLICIDAD

Ningún otro asunto tiene en estos momentos más importancia para los apoderados que el tope salarial debido a que entienden que varias franquicias alegadamente lo violaron en la pasada temporada, lo que ha generado desconfianza entre los dueños de los equipos del BSN.

Por esta razón, hubo una reunión extraordinaria en mayo para recordar a la matrícula de los 12 apoderados la importancia de cumplir y respetar el tope salarial colectivo, algo totalmente atípico mientras el torneo está en curso.

La liga aumentó el tope salarial colectivo de $450,000 a $900,000 en 2024. El tope de $900,000 es uno flexible, mientras que el fijo asciende a $1.4 millones. Una organización que exceda los $900,000 deberá pagar un 15% de impuesto de lujo. Ese porcentaje aumenta a 18% si supera los $1.1 millones e incrementa a 20% si rebasa los $1.3 millones.

Las franquicias que excedan el tope de $1.4 millones enfrentarán penalidades de hasta $100,000, además de la pérdida de turnos en el Sorteo de Nuevo Ingreso de la venidera campaña.

De acuerdo con fuentes de este medio, cuando concluya la auditoría de una firma externa a la nómina de los 12 equipos, más de una franquicia podrían ser sancionadas.

Primera Hora también conoció que será difícil regresar al formato que permitía a cada equipo firmar a dos refuerzos.

Para anular la regla que da paso a la contratación de tres importados, se necesitarían dos terceras partes de los votos, es decir, nueve, teniendo en cuenta que el presidente de la Asociación de Jugadores del BSN, Ricardo Carrillo, también participa en la votación.

Por ello, fuentes de este diario consideran que el próximo torneo se jugará con tres refuerzos, especialmente tras el éxito registrado en 2025.

Este tema podría llevarse a la mesa en el primer encuentro de apoderados, pero la votación para decidir el futuro de los importados, si ocurre, sucedería en las reuniones de enmiendas al Reglamento del BSN.