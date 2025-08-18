La temporada muerta del Baloncesto Superior Nacional (BSN) comenzó a ponerse interesante con varios movimientos destacados que involucran a tres de las principales franquicias de la liga.

Los Cangrejeros de Santurce adquirieron al armador Jordan Howard desde los Osos de Manatí en un cambio por Jayden Martínez, Jonathan Rodríguez y los derechos del importado Jared Sullinger.

Howard, miembro del programa nacional, se une a Walter Hodge y Ángel Rodríguez en el cuadro de los capitalinos, fortaleciendo su rotación en la posición de armador.

El base viene de promedia 18.4 puntos y 4.4 asistencias en la recién completada temporada del BSN.

Santurce, de hecho, había adquirido antes de poder realizar esa transacción a Rodríguez, desde los Capitanes de Arecibo, a cambio del cuarto turno de la segunda ronda del Sorteo 2026. Arecibo suma de esa manera su tercer turno en el próximo sorteo y ahora tiene los turnos 4, 10 y 16.

Por su parte, los Indios de Mayagüez y los Atléticos de San Germán pactaron un intercambio de armadores: Tjader Fernández pasa a los Indios, mientras que Georgie Pacheco llega a San Germán.

Fernández viene de promedia 8.2 puntos y 3.7 asistencias por cotejo y Pacheco 11.4 puntos y 4.5 asistencias por desafío.

Mayagüez también completó otra negociación con Santurce, recibiendo al alero-delantero Benito Santiago Jr. a cambio de varias selecciones de sorteo. Los Indios entregaron su turno de primera ronda del Sorteo de Nuevo Ingreso 2026 (original de Caguas) y uno de segunda ronda en 2027 (original de Quebradillas).

En contraparte, Santurce obtuvo el turno de primera ronda de Mayagüez en 2028 y los derechos de intercambiar, a discreción, los turnos de primera ronda de 2027.

Santiago promedió 6.4 puntos y 2.6 rebotes por los Cangrejeros.

La liga aclaró que la aprobación final de este último acuerdo está sujeta a las disposiciones reglamentarias sobre periodo de revisión y tope salarial.