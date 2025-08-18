El tenis de mesa boricua volvió a brillar en el escenario continental, con dos preseas en los Dobles Mixtos de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La dupla de Enrique Ríos y Kristal Meléndez se quedó con la medalla de plata tras un emocionante duelo final ante los venezolanos Carlos Ríos y Dakota Ferrer. El partido se extendió al máximo de cinco parciales con marcadores de 5-11, 11-9, 11-9, 8-11 y 8-11, en un cierre de infarto que mantuvo en suspenso a todos los presentes en la Secretaría Nacional de Deportes de Asunción.

El bronce fue para Puerto Rico gracias a la dupla compuesta por Steven Moreno y Edmarie León, quienes compartieron el podio con los brasileños Felipe Doti y Karina Senaga, consolidando así una histórica jornada para el tenis de mesa boricua.

La acción también se extendió a los torneos individuales, donde Edmarie León avanzó a los cuartos de final tras vencer en cinco parciales a la colombiana Mariana Rodríguez, y enfrentará ahora a la venezolana Dakota Ferrer. En la rama masculina, Steven Moreno dominó en el mínimo de parciales al venezolano Jesús Tovar y se medirá al colombiano Sebastián Bedoya en la siguiente ronda. Mientras tanto, Kristal Meléndez y Enrique Ríos lucharon intensamente, pero cayeron en el quinto parcial ante la canadiense Natalie Chan y el dominicano Ramón Vila, respectivamente.