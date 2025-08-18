Williamsport, Penssylvania. Mark Vientos conectó un jonrón de tres carreras para el deleite de cientos de niños de 12 años que aplaudían y llevó a los Mets de Nueva York a una victoria de 7-3 sobre los Mariners de Seattle el domingo por la noche en el Clásico de Pequeñas Ligas de las Grandes Ligas de Béisbol.

El receptor de Seattle, Cal Raleigh, aumentó su liderazgo en cuadrangulares jonrones de las Grandes Ligas con su 47mo de la temporada en el séptimo inning.

Pequeños jugadores de ligas de todo el mundo formaron la mayor parte de la multitud en el Histórico Bowman Field, con capacidad para 2,366 asientos, y algunos de ellos tuvieron la oportunidad de participar en una variedad de roles. Había niños en la cabina de transmisión, actuando como DJ e incluso como anunciadores de la megafonía. Es decir, cuando no estaban cantando las letras de SpongeBob o buscando selfies con Mariner Moose o Mr. Met.

PUBLICIDAD

Para los de Grandes Ligas, el juego anual es una especie de regreso a sus propios días de béisbol juvenil. El lanzador de los Mets, Sean Manaea, intercambió pines. El protector de pecho de Raleigh presentaba un diseño de tarjeta de béisbol de compañeros de equipo y entrenadores de cuando eran pequeños. Y sí, los managers de ambos equipos contuvieron la respiración mientras los jugadores se deslizaban en trineo de cartón en el Estadio Lamade.

El juego se complicó temprano para los Mariners.

Vientos conectó un elevado de sacrificio ante el abridor de los Mariners, George Kirby (8-6), en una segunda entrada de tres carreras. Vientos conectó su octavo jonrón del año en la quinta para poner la pizarra 6-1. El boricua Francisco Lindor añadió un doble impulsor más tarde en la entrada.

Francisco Lindor, aquí saludando a sus compañeros al momento de ser introducido para el juego, bateó de 5- con un doble. ( Gene J. Puskar )

El juego puso a las Pequeñas Liga en el Clásico de Pequeñas Ligas cuando Lindor calculó mal un salto en una bola atrapable que llevó a una carrera de los Mariners en el cuarto, y el jardinero central de Seattle, el dominicano Julio Rodríguez, jugó mal el doble de Lindor y dejó caer la bola en la pista de advertencia.

Clay Holmes (10-6) permitió una carrera en cinco entradas para llevarse la victoria.

Por los Mariners, los dominicanos Jorge Polanco bateó de 4-2 con una impulsada, Julio Rodríguez de 5-2 con una anotada; el mexico-cubano Randy Arozarena de 4-1 con una anotada; y el venezolano Eugenio Suárez de 4-1

Por los Mets, los venezolanos Francisco Álvarez bateó de 4-3 con dos carreras anotadas y una producida; el puertorriqueño Francisco Lindor de 5-3 con una remolcada; y el dominicano Juan Soto de 2-0.

PUBLICIDAD

Freddie Freeman, de los Dodgers de Los Ángeles, es felicitado en el dugout después de conectar un jonrón de tres carreras para anotar a Shohei Ohtani y Mookie Betts contra el lanzador de los Padres de San Diego, Yu Darvish, durante la primera entrada de un juego de béisbol, el domingo 17 de agosto de 2025, en Los Ángeles. (AP Photo/Kevork Djansezian) ( Kevork Djansezian )

Jonrón de Betts impulsa a Dodgers 5-4 sobre Padres ampliando ventaja en la NL Oeste

Los Ángeles. Mookie Betts conectó un jonrón solitario que rompió el empate al inicio de la octava entrada después de que Los Ángeles desperdiciara una ventaja de cuatro carreras, y los Dodgers vencieron el domingo 5-4 a los Padres de San Diego para aumentar su ventaja en la División Oeste de la Liga Nacional a dos juegos.

Los Dodgers comenzaron la serie de tres juegos detrás de los Padres por un juego, pero barrieron a sus rivales, superando a San Diego 14-6. Los equipos se enfrentarán nuevamente a partir del viernes en San Diego.

Freddie Freeman conectó un jonrón de tres carreras con dos strikes y el cubano Andy Pages añadió un cuadrangular solitario contra el abridor de los Padres, Yu Darvish, en la primera entrada, dando al abridor Tyler Glasnow una ventaja de 4-0.

Después de la base por bolas de Alex Freeland al inicio de la segunda entrada, los Dodgers fueron retirados en orden en la tercera, cuarta y quinta entradas.

El jardinero central de San Diego, Jackson Merrill, dejó el juego en la cuarta entrada.

Por los Padres, el dominicano Fernando Tatis Jr. de 5-1 con una producida. Los venezolanos Freddy Fermin de 4-2 y Luis Arraez de 5-4. El cubano Jose Iglesias con una producida.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 4-1.

Jasson Dominguez, de los Yankees de Nueva York, sigue con la mirada el sencillo productor de una carrera durante la cuarta entrada del juego de béisbol frente a los Cardenales de San Luis el domingo 17 de agosto de 2025, en San Luis. (AP Foto/Jeff Roberson) ( Jeff Roberson )

Bellinger y Goldschmidt ayudan a Yankees a barrer serie ante Cardinals

San Luis. Cody Bellinger impulsó tres carreras, Paul Goldschmidt conectó tres hits contra su antiguo equipo y los Yankees de Nueva York vencieron 8-4 a los Cardinals de San Luis el domingo para barrer la serie.

PUBLICIDAD

El segunda base Thomas Saggese cometió dos errores en el noveno inning de cuatro carreras de los Yankees. Lanzó descontroladamente a primera, y el bateador inicial, el panameño José Caballero, avanzó a segunda y luego a tercera por un passed ball.

Las bases se llenaron con boletos a los bateadores emergentes Giancarlo Stanton y Aaron Judge. Saggese dejó pasar un rodado de Bellinger que permitió dos carreras. El Juez luego anotó en una jugada de selección. Goldschmidt, quien jugó para San Luis de 2019 a 2024, conectó su segundo doble para la carrera final.

Luke Weaver (3-3) lanzó el último tercio de entrada. JoJo Romero (4-5) cargó con la derrota.

Nueva York empató a cuatro en el séptimo cuando Trent Grishman recibió un boleto al inicio y anotó con un elevado de sacrificio de Bellinger.

El venezolano Yohel Pozo abrió la sexta con un jonrón al jardín central para poner a San Luis arriba 4-3.

Por los Yankees, el dominicano Jasson Domínguez bateó de 5-2 con una anotada y una producida, y el panameño José Caballero de 4-1 con una anoada y una impulsada.

Por los Cardinals, el venezolano Yohel Pozo bateó de 3-1 con una anotada y una remolcada; y el panameño Iván Herrera de 4-0 con una anotada.