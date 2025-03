Cuando los Santeros de Aguada disputen el juego inaugural de la temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) ante los Indios de Mayagüez en el Palacio de los Deportes, lo harán sin varios de sus canasteros principales, como Iván Gandía, Arnaldo Toro, Jase Febres y Timajh Parker-Rivera.

Aunque existen casos como el de Gandía, quien solo se perderá dos o tres partidos, otros, como Toro y Febres, se reportarán después del mes de mayo debido a sus compromisos en Lituania e Islandia. Mientras que Parker-Rivera tenía en un principio intenciones de no participar para dedicarse a su maestría en la Universidad de Arkansas, pero ahora está considerando unirse a los Santeros en algún punto del venidero torneo.

Aun así, el dirigente de Aguada, Omar González, está confiado en que los jugadores que tendrá disponible mantendrán el barco a flote hasta que lleguen los caballos.

“Siempre que uno está corto de personal es un reto y se puede complicar con las lesiones. El año pasado terminamos el torneo sin cinco jugadores que nunca llegaron por x o y razón. Pero tú no me vas a ver quejándome nunca de un equipo. Yo confío mucho en ellos y pienso que Alex Abreu, Denis Clemente, Dimencio Vaughn, Manny Camper, John Holland y Harry Sosa han hecho un buen trabajo en las prácticas”, expresó González a Primera Hora .

“Yo soy bien objetivo y la realidad es que uno siempre está preocupado, pero esos jugadores que han estado en las prácticas lo han hecho muy bien y tengo esa satisfacción”, abundó.

Alex Abreu maneja el balón en una práctica de pretemporada de los Santeros de Aguada. ( Suministrada / Santeros de Aguada )

González tomó las riendas de los Santeros en la campaña anterior, cuando la franquicia se trasladó del municipio de Fajardo al remodelado Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, en Aguada. Todo esto a solo meses de haber sido nombrado Dirigente del Año con los Mets de Guaynabo. Y el veterano técnico no decepcionó en su primer año con el quinteto aguadeño.

A pesar de que eran altamente desfavorecidos cuando inició la temporada, los Santeros culminaron en la segunda posición de la Sección A, ahora División B, con marca de 16-18. Pero fueron eliminados en los cuartos de final por los eventuales campeones, los Criollos de Caguas. Sin embargo, fueron muchas las lecciones que aprendieron en el camino.

“Para mí, como entrenador, fue un comienzo para crear una cultura en la que yo creo y que ellos puedan reconocer un estilo de jugar particular. Al principio, se les hizo un poquito difícil porque no estaban acostumbrados a ese estilo de juego, pero yo les prometí que si se mantenían comprometido en lo que estaban haciendo en un momento de la temporada absorberían toda esa información, y así fue”, recordó.

“Fueron mejorando hasta que nuestros juego se hizo bien fluido y encajamos unos refuerzos bueno”, agregó.

En los planes traer a John Meeks

Esos dos importados que lograron que Aguada acariciara el puntero de la Sección A fueron el delantero John Meeks y el escolta Sheldon Mac.

Meeks era un desconocido en el BSN, pero tomó a la liga por sorpresa, promediando 23.6 puntos, 6.6 rebotes y 2.9 asistencias. Mac, por su parte, había sido una de las principales armas ofensivas de combinados en el torneo local, como San Germán, Carolina y Manatí.

Pese a esto, ninguno de los dos forman parte del trío de refuerzos de los Santeros para la próxima campaña. En cambio, la franquicia contrató al serbio Nicholas Rokocevic y los australianos Jordan Hunter y Nathan Sobey. Rokocevic viene de jugar en China con los Bayi Rockets, mientras que Hunter y Sobey estaban en Australia con el Melbourne Phoenix.

El gerente general de Aguada, Justin López, informó a Primera Hora que Meeks continúa en los planes del equipo y se estaría reportando a finales de mayo, cuando termine su compromiso en Israel con el club Bnei Herzliya. No obstante, desconoce si contarán con Mac, ya que se está recuperando de una lesión en la rodilla.

John Meeks debutó el año pasado en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Santeros de Aguada. ( Suministrada / BSN )

Lo que sí está confirmado es la participación de Holland desde la primera jornada de la temporada, luego de que este firmó un acuerdo de tres años con los Santeros.

“Puedo resumir todo lo que Holland trae a la mesa diciendo que es un profesional en su trabajo. Es un jugador al que no hay que decirle mucho y entiende muy bien lo que queremos hacer con poca información. Tiene su edad, por lo que va a tener sus dolencias, pero se cuida mucho y es de los más que demuestra intensidad en los entrenamientos”, dijo González acerca del alero de 36 años y 6′5″ de estatura.

Davon Reed llevaría a los Santeros a otro nivel

Aguada podría fortalecerse aún más con la llegada de Davon Reed, quien fue seleccionado en el segundo turno del Sorteo de Nuevo Ingreso del BSN 2024 y todavía no ha debutado en la liga. Primera Hora supo que la franquicia estaba trabajando para que el escolta de raíces puertorriqueñas hiciera su estreno en el torneo a mediados de abril, pero se unió al Birmingham Squadron de la G-League hace unos días, lo que ha complicado el escenario.

“Davon Reed es un hombre, y cuando digo eso me refiero a que ha jugado un alto nivel, como la NBA, donde compitió con jugadores de alto nivel. Me gusta ese tipo de jugador como Reed porque no necesita anotar para impactar el juego. Puede encargarse de defender al mejor jugador del otro equipo, rebotear bien, pasar bien, jugar múltiples posiciones y es inteligente. Puede hacer muchas cosas y eso es lo que más me gusta de él”, indicó el estratega.

Consciente de que muchas cosas podrían suceder en el transcurso de la temporada, la meta de González sigue siendo la misma de todos los años: ganar a toda costa.

“Mi meta es la misma. Puedo dirigir a un equipo con una nómina de $2,000,000 o $400,000 y para mí es lo mismo. Voy a competir para ganar. Creo que todo entrenador debe asumir esa misma mentalidad. Por eso, los dirigentes no podemos poner excusas, porque cuando dicen que no tenían a un jugador, yo me pregunto: ‘¿y dónde estuvo tu trabajo?’ Ahí es donde entra tu trabajo, porque si un equipo depende solo de los jugadores, ¿para qué necesita un buen entrenador?”, sentenció.