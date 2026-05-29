Los Santeros de Aguada consiguieron el jueves una importante victoria en su lucha por un boleto a la postemporada tras derrotar, 97-84, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Este triunfo le permitió a Aguada mejorar su récord a 11-10 y alejarse a 3.5 juegos del cuarto puesto de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN). San Germán, en cambio, sufrió su octavo revés de la temporada y ahora presenta una marca de 15-8.

El debutante John Jenkins y Jacob Wiley cargaron la ofensiva de los Santeros con 18 puntos cada uno. Rigoberto Mendoza coqueteó con un triple-doble al finalizar con 12 unidades, nueve rebotes y ocho asistencias.

Por los Atléticos, Nick Perkins fue el mejor con 21 tantos y ocho capturas. Montrezl Harrell añadió 17 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias, mientras que André Curbelo sumó 16 unidades, siete capturas y nueve asistencias.

La acción del BSN seguirá el viernes, cuando los Gigantes de Carolina-Canóvanas reciban a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Carlos Miguel Mangual y los Piratas de Quebradillas visiten a los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.