Los Santeros defienden el “Chavalillo” Delgado ante San Germán en el debut de John Jenkins
Con esta victoria, Aguada se alejó por 3.5 juegos de la cuarta posición de la Conferencia B del BSN.
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Los Santeros de Aguada consiguieron el jueves una importante victoria en su lucha por un boleto a la postemporada tras derrotar, 97-84, a los Atléticos de San Germán en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.
Este triunfo le permitió a Aguada mejorar su récord a 11-10 y alejarse a 3.5 juegos del cuarto puesto de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN). San Germán, en cambio, sufrió su octavo revés de la temporada y ahora presenta una marca de 15-8.
El debutante John Jenkins y Jacob Wiley cargaron la ofensiva de los Santeros con 18 puntos cada uno. Rigoberto Mendoza coqueteó con un triple-doble al finalizar con 12 unidades, nueve rebotes y ocho asistencias.
Por los Atléticos, Nick Perkins fue el mejor con 21 tantos y ocho capturas. Montrezl Harrell añadió 17 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias, mientras que André Curbelo sumó 16 unidades, siete capturas y nueve asistencias.
La acción del BSN seguirá el viernes, cuando los Gigantes de Carolina-Canóvanas reciban a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Carlos Miguel Mangual y los Piratas de Quebradillas visiten a los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.