Los Suns de Phoenix destituyeron a su entrenador Monty Williams el sábado, dos años después de que los condujo a la Final de la NBA y un año luego de que se le eligió Dirigente del Año por un margen abrumador, dijeron dos personas enteradas de la decisión.

Las fuentes hablaron con The Associated Press a condición de permanecer anónimas porque el equipo no había anunciado la decisión.

Williams tuvo éxito en sus cuatro campañas regulares en Phoenix, al ganar el 63% de sus partidos. Pero tres años consecutivos de frustraciones en la postemporada fueron mucho para que soportara la directiva de los Suns, particularmente después de dos años seguidos en que Phoenix estuvo abajo por 30 puntos al descanso de partidos en que podía quedar eliminado.

ESPN y The Athletic fueron los primeros medios en informar sobre la decisión.

Los Suns tenían una ventaja de 2-0 en la Final de la NBA en 2021 pero terminaron cayendo en seis duelos. Sucumbieron en la segunda ronda de los playoffs en cada una de las últimas dos temporadas, ambas veces con un final bochornoso en casa - el año pasado ante Dallas y en este frente a Denver.

“Ningún día se siente bien perder”, dijo Williams a comienzos de esta semana, luego de la derrota ante Denver.

Se le había pedido que comparara la debacle de la campaña anterior con la eliminación en ésta.

Seguramente tampoco se sintió bien el sábado.

Los Suns son ahora otro equipo destacado que ha abierto una vacante en el puesto de entrenador. Toronto echó a Nick Nurse y Milwaukee a Mike Budenholzer.

Nurse obtuvo el título de la NBA en 2019 con los Raptors, mientras que Budenholzer fue el estratega que se sobrepuso a la desventaja de 2-0 ante Phoenix en la Final de 2021.