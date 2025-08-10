Ponce. JaVale McGee y Danilo Gallinari anotaron 21 puntos cada uno y los Vaqueros de Bayamón salieron el sábado victoriosos del Auditorio Juan “Pachín” Vicens por 88-79, para colocar a los Leones de Ponce contra la pared con una ventaja de 3-1 en la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Bayamón podría cerrar la serie este lunes y levantar el decimoséptimo campeonato en su historia cuando reciba a los Leones en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Ponce, por su parte, buscará convertirse en el primer equipo que derrota a los Vaqueros en el “Rancho” esta postemporada para mantenerse con vida.

El único quinteto que ha remontado un déficit de 3-1 en los playoffs del BSN fueron los Atléticos de San Germán en la semifinal de 1991. De casualidad, esa serie fue contra los Leones.

Ponce saltó este sábado al tabloncillo sin su mejor anotador y capitán Jezreel “Macho” De Jesús por enfermedad. De Jesús no participó el viernes en la práctica de los selváticos y nunca llegó al “Pachín” Vicens para el cuarto partido del baile de coronación.

Ante su ausencia, Michael Devoe trató de cargar al conjunto de la Ciudad Señorial al triunfo con un doble-doble de 29 unidades, incluyendo cuatro triples, y 11 rebotes, pero no fue suficiente para detener a los Vaqueros.

Le siguió Matthew Mooney con 14 tantos, 10 de ellos en el cuarto periodo. Brady Manek, el otro importado de Bayamón, aportó apenas siete puntos.

Michael Devoe celebra un triple durante el cuarto partido de la final del BSN entre los Vaqueros de Bayamón y los Leones de Ponce. ( EDGARDO MEDINA MILLAN )

Gallinari visitó la línea del tiro libre en el inicio del primer parcial y abrió el marcador al anotar solo uno de los dos disparos que tomó. Pero Mooney le dio vuelta al marcador con un tiro a media distancia y los Leones se mantuvieron al frente por el resto del periodo.

Browne cortó la ventaja de Ponce por cuatro puntos (13-9) con una jugada en la que dejó atrás a múltiples jugadores del quinteto de la Perla del Sur. Acto seguido, Devoe encestó una güira y un triple que alejó a los melenudos por nueve unidades (18-9) y provocó el primer tiempo técnico del partido con 3:45.

En busca de una reacción, Christian Dalmau, dirigente de los Vaqueros, sacó a McGee y a Javier Mojica por Rayjon Tucker y Renaldo Balkman. Ponce respondió a los cambios con un tiro a larga distancia de Jared Ruiz que aumentó la brecha a 12 puntos (21-9) con 3:04 en el reloj.

Bayamón no se quedó de brazos cruzados y se pegó por seis unidades con un triple de Browne y otro de Stephen Thompson Jr. en el cierre del primer parcial.

Browne volvió a hacer de las suyas detrás del arco cuando quedaban 6:57 del segundo periodo para pegar a los Vaqueros por cuatro puntos (24-20).

Pocos segundos después, Manek y McGee intercambiaron dos canastos a larga distancia. Ambos equipos estuvieron un par de minutos divorciados del aro hasta que Mojica castigó la malla con un triple que redujo el margen a solo un punto (27-26).

Ponce trató de alejarse, pero McGee mantuvo la ventaja de los Leones al mínimo con un par de donqueos. El exenebeísta procedió a agitar a los fanáticos que se dieron cita al “Pachín” Vicens con la señal de la “cuna”.

Los Leones contestaron con un disparo desde el perímetro de Devo y, segundos después, McGee salió del tabloncillo tras acumular una segunda falta personal con 2:38 por jugar en la primera mitad. El conjunto de la Perla del Sur aguantó el empuje de los máximos campeones y se fue al descanso con una delantera de 40-36.

Bayamón volvió a disminuir la ventaja de los Leones al mínimo (40-39) con un triple de Mojica cuando restaban 8:53 del tercer parcial. Ponce, por su parte, contestó con un tiro a media distancia de Devoe y una güira de Murphy para mantenerse en control del encuentro por cinco unidades (44-39).

La escuadra de la Ciudad del Chicharrón siguió intentando reducir el margen, pero los Leones respondieron a cada uno de sus canastos, así fuera desde el perímetro o en la zona pintada. Ponce llegó a estar arriba por siete puntos, pero Bayamón culminó el tercer periodo con un triple de Gallinari y una flotadora de Browne para pegarse por el mínimo (60-59) rumbo al cuarto parcial.

Balkman cometió una falta personal que envió a Devoe a la línea en el inicio del cuarto periodo. Devoe solo metió uno de sus dos intentos y Balkman empató el juego, 61-61, con un canasto en la pintura cuando quedaban 8:52.

Ponce tuvo múltiples oportunidades para retomar la delantera, pero Carlos “Yao” López hizo un mal pase ante la defensa de Gallinari que le costó caro a los selváticos. El italiano procedió a anotar un donqueo en transición que puso a Bayamón al frente por 63-61 con 7:35 por jugar. Esta fue la primera ventaja de los Vaqueros desde el primer parcial cuando abrieron la pizarra.

El entrenador Carlos Rivera pidió tiempo técnico y los fanáticos de Bayamón que se dieron el viaje al sur comenzaron a hacerse sentir en el “Pachín” Vicens.

Al regresar al tabloncillo, Gallinari volvió a quemar la malla a larga distancia y Bayamón se alejó por 66-61. Ponce necesitaba a alguien que encendiera una chispa en su ofensiva y ahí fue donde apareció Mooney.

El refuerzo estadounidense se echó al equipo en sus hombros y anotó nueve puntos corridos, pero ya el “rolo vaquero” estaba prendido.

Los Vaqueros respondieron a cada uno de los canastos de Mooney y, con dos tiros desde el perímetro y otro a media distancia de Thompson Jr., se despegaron por ocho puntos (78-70) con 3:34 del tiempo reglamentario.

Los Leones lograron cortar el déficit a cinco puntos con una tirada libre de Mooney y un gancho de Manek, pero Isaiah Palermo enterró cualquier esperanza de remontada que podía existir en la Perla del Sur con un triple y una güira en transición de Isaiah Palermo.