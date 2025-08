Ponce. Chris Dalmau salió el martes del tercer juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) convencido de que, para ganarle a los Leones de Ponce, necesita a sus tres refuerzos en cancha.

Pero la suerte parece que no está con los Vaqueros de Bayamón porque en la tarde del miércoles anunciaron que Chris Duarte se perderá el resto de la serie de campeonato debido a la lesión en la espalda baja que sufrió el domingo en el primer partido.

Los Vaqueros se llevaron el domingo la primera batalla en Bayamón sin Danilo Gallinari y sin Duarte, quien salió lesionado en los últimos minutos del tercer parcial. Anoche, visitaron el Auditorio Juan “Pachín” Vicens con solo dos de sus tres importados, pero el desenlace fue distinto.

Bayamón contó con el regreso de Gallinari, cuya esposa fue mordida por un animal acuático la semana pasada en el Balneario de Carolina, pero no tuvo disponible a Duarte.

Los Leones aprovecharon esta oportunidad y, con un dominio absoluto en la segunda mitad, derrotaron 90-76 a los Vaqueros para empatar 1-1 la final del BSN. Ponce permitió a Bayamón anotar solo 26 puntos en el tercer y cuarto periodo, la misma cantidad con la que finalizaron el primero.

🎥 ¡Repasa lo mejor del Juego #2 de La Final Brava entre Vaqueros y Leones! 🙌#LaMásDura pic.twitter.com/1qn3takLLj — Baloncesto Superior Nacional 🏀🇵🇷 (@bsnpr) August 6, 2025

“No sabíamos si iba a jugar Duarte o Gallinari. Como quiera, Bayamón es un equipo bien poderoso. Vemos la manera en la que ellos juegan. Son dos jugadores que están por encima del nivel. La estrategia cambió un poquito a lo que nos habíamos preparado, al estar Gallinari en cancha. No estaba Duarte, así que tuvimos que cambiar el chip antes de salir a la cancha”, dijo Carlos Rivera, dirigente de los Leones, a preguntas de Primera Hora en la conferencia postpartido.

“El mensaje en la segunda mitad fue que, si queríamos sacar el juego, teníamos que dominar la parte defensiva. Cuando vimos los números, en esa primera mitad estábamos muy bien ofensivamente. El tema era que teníamos que hacer el trabajo defensivo. Mucho crédito a Christian (Negrón) que nos dio ese empuje en la pintura y forzó a Gallinari a hacer cosas diferentes. Pudimos hacer las paradas y atrapar los rebotes grandes”, continuó.

Danilo Gallinari, de los Vaqueros de Bayamón, ante la defensa de Christopher Negrón. ( BSN / José Santana )

La realidad es que el quinteto de la Ciudad Señorial frenó a la ofensiva de los Vaqueros de una manera pocas veces vista esta temporada. Bayamón apenas registró nueve puntos en el cuarto parcial y cuatro fueron después de que ambos equipos habían vaciado sus bancas.

Negrón, Jordan Murphy y Brady Manek también obligaron a JaVale McGee a tomar tiros difíciles y encestar apenas cinco de sus 13 disparos. McGee terminó con un doble-doble de 11 puntos y 10 rebotes.

No fue el único integrante del conjunto de la Ciudad del Chicharrón que tuvo una mala noche. Gary Browne tampoco aportó mucho en la ofensiva, con 10 unidades tras encestar cuatro de 12 disparos, mientras que Stephen Thompson Jr. concluyó con ocho puntos al acertar apenas tres de 11 intentos.

Thompson Jr., que usualmente es el sexto hombre de Bayamón, estuvo en el cuadro regular por la lesión de Duarte. Como consecuencia, el banco de los Vaqueros agregó 12 puntos. Los suplentes de los Leones, por su parte, respondieron con 33 unidades.

“Al no estar Chris y tener que poner a Stephen en el cuadro regular, perdimos esos puntos que normalmente nos da desde el banco. Sabía que eso podía pasar. Vamos a buscar la manera de compensar una cosa con la otra y estar listos para el jueves”, comentó Christian Dalmau, entrenador de los Vaqueros, en un aparte con GFR luego del revés.

“Necesitamos tres refuerzos para poder competir con Ponce. No es lo mismo competir con dos. Ponce es un gran equipo con mucho talento ofensivo. Necesitamos los tres refuerzos”, agregó.

En ese entonces, Dalmau había informado que Duarte estaba día a día, por lo que su participación en el tercer juego de la final del BSN estaba en el aire.

Menos de 24 horas después, los Vaqueros anunciaron que el escolta dominicano no volvería a jugar por el resto de la serie, una baja sensible para Bayamón por todo lo que aporta Duarte en cancha. Después de todo, fue su líder ofensivo en la temporada regular con un promedio de 19.5 puntos por cotejo. La gerencia de los máximos campeones no especificó en el escrito si traerá a otro refuerzo como sustituto.

Los Leones, en cambio, irán a Bayamón con la misión de lograr lo que ningún equipo ha hecho en estos playoffs: robar en el “Rancho”.

“Independientemente, si Chris juega o no, Bayamón es un superequipo. Nos dominaron sin Gallinari. Hoy (ayer) se complicó sin Chris. Así de bueno es ese equipo. Además de sus refuerzos, tiene nativos de calidad. Javier Mojica, Stephen Thompson, Renaldo Balkman y Gary Browne son veteranos que han ganado y se crecen en este punto de la temporada. Vamos a esperar de ellos lo mismo que vimos en ese primer juego”, compartió Rivera.

“Siempre hablamos mucho del contrincante, pero creo que debemos darle más importancia a la parte de nosotros. Ese ha sido el tema de nosotros toda la temporada. ¿Qué áreas tenemos que mejorar? Limitar los turnovers, hacer las paradas defensivas, no cometer los grandes errores yéndonos uno contra a uno y movimiento de balón. Todas esas cosas son detalles que hemos hablado toda la temporada y debemos seguir aplicando”, abundó.