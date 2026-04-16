Gurabo. Los Vaqueros de Bayamón se mantuvieron en la ruta ganadora al vencer, 88-73, a los Mets de Guaynabo en el Coliseo Fernando “Rube” Hernández, de Gurabo, como parte de la jornada del miércoles del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con este triunfo, Bayamón mejoró su marca a 6-4 tras. Guaynabo, por su parte, empeoró a 3-6 tras sufrir su cuarta derrota consecutiva. Ahora los Vaqueros subieron a la segunda posición de la Conferencia A, mientras que los Mets siguen en el sótano como el único equipo de su sección con récord por debajo de .500.

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También fue la segunda victoria consecutiva de los campeones defensores desde que cuentan con el trío de refuerzos anunciado en la pretemporada: Xavier Cooks, Jaylin Galloway y Jae Crowder.

Esta noche, Cooks lideró la ofensiva con 15 puntos; Crowder firmó un doble-doble de 10 unidades y 10 rebotes, y Galloway tuvo una discreta actuación con apenas tres tantos. Cuatro jugadores del núcleo nativo de los Vaqueros terminaron en doble figura: Stephen Thompson Jr. (13), Javier Mojica (12), Isaiah Palermo (12) y Renaldo Balkman (12).

En causa perdida, Ysmael Romero finalizó con 21 puntos y ocho capturas.

Los Mets golpearon primero y tomaron una ventaja de 12-6 con un canasto y falta de Theophilus Pinson Jr., cuando restaban 5:58 minutos del primer parcial. Los Vaqueros respondieron de inmediato con un triple de Jae Crowder en el que también recibió un contacto ilegal. Crowder no perdonó a Guaynabo y encestó la tirada libre para acercar, 12-10, a Bayamón.

Segundo después, Javier Mojica cortó un pase de Ysmael Romero y Javier Ezquerra convirtió una bandeja en transición que empató el juego, 12-12.

El quinteto guaynabeño intentó mantenerse en control del partido tras un tiro en suspensión de Maxwell Abmas, pero los campeones defensores se fueron en una corrida de 12-2 que les dio una delantera de 24-16 con 1:45 minutos por jugar en el primer periodo. Los Vaqueros se dirigieron al segundo tiempo arriba por 32-22 después de un triple de Jaylin Galloway y un canasto de J.J. Romer.

Bayamón abrió el segundo parcial con un disparo de Stephen Thompson Jr. detrás del arco. Los Mets, en cambio, no se quedaron de brazos cruzados y redujeron el margen, 35-28, luego de un avance de seis puntos. Cuando quedaban 5:50 minutos del segundo periodo, Guaynabo se acercó, 37-33, tras un bombazo de Jaysean Paige.

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Sin embargo, los Vaqueros reaccionaron con dos triples consecutivos de Jordan Cintrón y Thompson Jr., además de una güira de Ezquerra, para despegarse, 45-33, con 4:37 minutos por jugar en la primera mitad. El conjunto bayamonés cerró el segundo tiempo con una bandeja de Javier Mojica para irse al descanso al frente por una diferencia de 50-35.

Bayamón continuó su dominio en la segunda mitad y se alejó, 61-43, después de un canasto de Crowder en la pintura cuando quedaban 6:36 minutos del tercer parcial. Acto seguido, Paige detuvo el sangrado con un tiro a larga distancia que despertó a la fanaticada local. Pese a la brecha, los Mets no se quitaron y cerraron el tercer periodo con cinco puntos corridos que cortaron la ventaja visitante a 71-60 de cara al cuarto.

A diferencia del tercero, Guaynabo pegó primero en el cuarto tiempo con un triple de Pinson Jr. Un minuto después, Paige acercó a los metropolitanos, 71-65, con una güira. Thompson Jr. trató de silenciar la ofensiva con un tiro en suspensión, pero la escuadra del dirigente Jorge Rincón tenía la mano caliente y Eric Ayala convirtió un triple para mantener vivas las esperanzas de remontada con 8:08 minutos restando del tiempo reglamentario.

Paige volvió a hacer de las suyas con un disparo desde el perímetro que redujo la ventaja de los Vaqueros, 79-73, con 4:14 minutos por jugar en el cuarto parcial. Pero Bayamón no les permitió volver a anotar por el resto del partido, y cerró con una corrida de seis puntos para asegurar la victoria en la carretera.

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En el Coliseo Roberto Clemente, los Criollos de Caguas derrotaron, 105-96, a los Cangrejeros de Santurce. Con este resultado, Caguas elevó su balance a 6-2 para tomar el puntero de la Conferencia A. Santurce, en cambio, cayó a 4-3. El mejor de los Criollos fue Moses Brown con un doble-doble de 21 puntos y 13 rebotes.

En el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado, los Santeros de Aguada superaron, 83-77, a los Leones de Ponce para recuperar el primer puesto de la Conferencia B. Aguada ahora posee una marca de 6-2, mientras que Ponce juega para 3-7. Por los Santeros, Rigoberto Mendoza registró 20 unidades, seis rebotes y ocho asistencias.