Las Atenienses de Manatí quedaron a un paso de la serie final 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) al imponerse anoche 78-76 a las Cangrejeras de Santurce, en un intenso duelo celebrado en el coliseo Juan A. Cruz Abreu.

Con la victoria, Manatí tomó ventaja 2-0 en la serie semifinal A y podría asegurar su pase al campeonato con un nuevo triunfo el próximo miércoles, cuando visiten el coliseo Roberto Clemente de San Juan.

Chelsea Mitchell encabezó el ataque ganador con 16 puntos, seguida por Kiki Jefferson con 14, mientras que Pamela Rosado e India Pagán aportaron 13 cada una. Jessica Jackson y Kaela Hilaire sumaron 12 y 10, respectivamente.

Por Santurce, Brianna Jones brilló con 26 tantos y dos triples claves en los minutos finales que empataron el marcador a 74. Shae Kelley añadió 16 puntos y 19 rebotes, y Kamaria McDaniel registró 11 unidades.

Las Atenienses dominaron gran parte del encuentro. Tomaron el control 26-21 al cierre del primer cuarto y extendieron su ventaja a 45-33 al descanso, impulsadas por una ráfaga ofensiva de Mitchell. Entraron al último periodo arriba 62-50, pero las Cangrejeras reaccionaron con fuerza en la recta final.

Con 36 segundos por jugar, los triples de Jones igualaron la pizarra, pero Hilaire rompió la defensa capitalina con una güira que devolvió la delantera a las locales (76-74). Mitchell cerró el partido desde la línea de tiros libres para sellar el triunfo.

Mientras, en la otra semifinal del BSNF, las Pollitas de Isabela y las Explosivas de Moca reanudarán su serie este martes, 28 de octubre, en el coliseo Dr. Juan A. Sánchez Acevedo. La serie se encuentra empatada 1-1.