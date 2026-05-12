Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA, quien se convirtió en un pionero de la inclusión y embajador de la liga, falleció tras una batalla de ocho meses contra un agresivo tumor cerebral, según anunció su familia el martes.

Collins jugó 13 años en la liga con seis franquicias diferentes. En 2013 reveló su homosexualidad, un anuncio que se produjo casi al final de su carrera como jugador.

A Collins le habían diagnosticado un glioblastoma en etapa 4, con una tasa de supervivencia extremadamente baja. Tenía 47 años.

“Jason cambió vidas de maneras inesperadas y fue una inspiración para todos los que lo conocieron y para quienes lo admiraron desde la distancia”, declaró la familia de Collins en un comunicado difundido a través de la NBA. “Agradecemos las muestras de cariño y las oraciones recibidas durante los últimos ocho meses, así como la excepcional atención médica que Jason recibió de sus médicos y enfermeras. Nuestra familia lo extrañará profundamente”.

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La semana pasada, Collins recibió el primer Premio Bill Walton al Campeón Global en la Cumbre de la Alianza de Deportes Verdes. Estaba demasiado enfermo para asistir y su hermano gemelo, el exjugador de la NBA Jarron Collins, recibió el premio en su nombre.

“Le dije esto a mi hermano antes de venir: es el hombre más valiente y fuerte que he conocido”, dijo Jarron Collins al aceptar el premio.

Jason Collins promedió 3.6 puntos y 3.7 rebotes en su carrera. Ayudó a los New Jersey Nets a llegar a dos finales de la NBA y, en su mejor temporada, promedió 6.4 puntos y 6.1 rebotes en la temporada 2004-05.

“El impacto e influencia de Jason Collins trascendieron el baloncesto, ya que contribuyó a que la NBA, la WNBA y la comunidad deportiva en general fueran más inclusivas y acogedoras para las futuras generaciones”, declaró el comisionado de la NBA, Adam Silver.

“Demostró un liderazgo y una profesionalidad excepcionales a lo largo de sus 13 años de carrera en la NBA y en su dedicada labor como Embajador de NBA Cares. Jason será recordado no solo por romper barreras, sino también por la bondad y la humanidad que definieron su vida y conmovieron a tantas personas. En nombre de la NBA, envío mis más sentidas condolencias al esposo de Jason, Brunson, y a su familia, amigos y compañeros de todas las ligas”.

Jason Collins reveló su homosexualidad en un artículo en primera persona para Sports Illustrated en abril de 2013. En ese momento era agente libre, dijo que quería seguir jugando y disputó 22 partidos con Brooklyn la temporada siguiente.

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“Si hubiera dependido de mí, alguien más ya lo habría hecho”, escribió entonces. “Nadie lo ha hecho, por eso me ofrezco”.

Su decisión fue ampliamente elogiada, y estrellas como Kobe Bryant no tardaron en manifestar su apoyo a Collins. Incluso recibió el respaldo de la Casa Blanca y del entonces expresidente Bill Clinton, cuya hija, Chelsea, estudió en Stanford con Collins. En Stanford, Collins compartió habitación con alguien que formaba parte de otra dinastía política estadounidense: Joe Kennedy III, quien pasó ocho años en el Congreso representando a Massachusetts.

Collins, en un artículo para Sports Illustrated, escribió que se dio cuenta de que necesitaba hacer pública su homosexualidad cuando Kennedy participó en el desfile del orgullo gay de Boston en 2012, pero Collins no pudo hacer lo mismo.

Hasta entonces, Collins mantuvo en privado su postura sobre los derechos de los homosexuales. Usó la camiseta número 98 durante la mayor parte de sus últimas tres etapas como jugador en Boston, Washington y Brooklyn, en referencia al año en que Matthew Shepard, un estudiante universitario gay de Wyoming, fue asesinado. También usó la número 46 en un partido con los Nets, ya que era la única camiseta que el equipo tenía disponible cuando firmó.

Casi el 61% de sus tiros en su carrera en Stanford fueron anotados, lo que sigue siendo un récord para la universidad. Fue seleccionado como mención honorífica para el equipo All-America de Associated Press en 2001, pocos meses antes de que los Houston Rockets lo eligieran en el puesto 18 del draft de la NBA de ese año.

“Es un día triste para todos los que formamos parte del baloncesto de Stanford cuando perdemos a uno de los grandes del programa”, dijo el exentrenador de Stanford, Mike Montgomery.

“Todos guardamos grandes recuerdos de Jason y de la clase de persona que era. Es difícil separar a Jarron de Jason porque pensaban de forma muy parecida, pero aunque era gemelo idéntico, Jason era único a su manera. El impacto que tuvo en Stanford fue inmenso, ya que podía enfrentarse a cualquiera en el país porque era grande, inteligente, fuerte y habilidoso, además de ser una persona muy brillante y amable”.