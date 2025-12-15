Nueva York. Egor Demin anotó 17 puntos, Noah Clowney agregó 16 y los Nets de Brooklyn igualaron la noche del domingo el récord de la franquicia en margen de victoria, sin ir nunca por detrás, en una victoria aplastante de 127-82 sobre unos mermados Bucks de Milwaukee.

La victoria por 45 puntos igualó el récord del equipo establecido el nueve de enero de 1993 contra Washington mientras el equipo jugaba en Nueva Jersey. Los Nets han ganado cuatro de seis después de comenzar 3-13. En casa, han ganado tres de cuatro después de comenzar 0-9.

El entrenador de Brooklyn, Jordi Fernández, se perdió el juego debido a una enfermedad. El entrenador asistente Steve Hetzel dirigió al equipo.

Gary Trent Jr. anotó 20 puntos y Kyle Kuzma agregó 13 para los Bucks, que están teniendo dificultades. Han perdido tres de cuatro desde que la estrella Giannis Antetokounmpo se lesionó el gemelo derecho en los minutos iniciales de una victoria sobre Detroit el tres de diciembre.

Brooklyn lideró 65-46 al medio tiempo con un 56.5% de tiros acertados, y tuvo una racha de 24-11 en el tercer cuarto para poner el marcador en 94-65.