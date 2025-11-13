Inglewood, California. Nikola Jokic anotó 55 puntos, para igualar la actuación más productiva de esta campaña en la NBA, además de capturar 12 rebotes en el duelo que los Nuggets de Denver ganaron el miércoles 130-116 a los diezmados Clippers de Los Ángeles.

Denver se apuntó su sexta victoria consecutiva.

La estrella de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, anotó 55 puntos el 23 de octubre, en un partido de doble tiempo extra en Indiana .

Jokic anotó 25 de los 39 puntos de Denver en el primer cuarto. Sumó ocho en el segundo antes de regresar con 19 en el tercero.

Se sentó la mayor parte del cuarto antes de anotar tres puntos para completar su noche con 18 encestes en 23 tiros de campo. No logró elevar su cifra de seis triples-dobles, con la que lidera la liga, al quedarse en seis asistencias. El pívot serbio acertó cinco de seis triples y convirtió 14 de 16 tiros libres.

PUBLICIDAD

James Harden anotó 23 puntos —al atinar sus diez tiros libres— y totalizó ocho rebotes y cinco asistencias para liderar a los Clippers, que sufrieron un duro golpe en la jornada al enterarse de que Bradley Beal se perderá el resto de la temporada por una fractura de cadera. Actualmente están sin Kawhi Leonard, quien tiene un esguince de tobillo y pie.

Stephen Curry (30), de los Warriors de Golden State, conduce el balón frente a Victor Wembanyama (1), de los Spurs de San Antonio, durante la segunda mitad del partido de baloncesto de la NBA, el miércoles 12 de noviembre de 2025. (AP Foto/Eric Gay) ( Eric Gay )

Curry anota 46 puntos y lidera a Warriors en victoria 125-120 sobre Spurs

San Antonio. Stephen Curry anotó 46 puntos y los Warriors de Golden State vencieron 125-120 a los Spurs de San Antonio el miércoles por la noche, superando los triples dobles de Victor Wembanyama y Stephon Castle.

Jimmy Butler tuvo 28 unidades y ocho asistencias para Golden State, que había perdido tres de cuatro. Moses Moody agregó 19 tantos.

Wembanyama logró 31 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias para el cuarto triple doble en su carrera. Había anotado 38 unidades y 12 rebotes en una victoria 121-117 en Chicago el lunes por la noche.

El francés y Castle se convirtieron en los primeros compañeros de equipo de los Spurs en registrar triples dobles en el mismo juego. Castle terminó con 23 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias.

San Antonio sufrió su primera derrota en casa esta temporada. Los Spurs habían ganado tres seguidos en general.

Curry anotó 29 puntos en la segunda mitad mientras los Warriors superaron a los Spurs 76-64 en los dos últimos cuartos.

Su cuarto triple le dio a Golden State una ventaja de 74-73 con cinco minutos restantes en el tercer cuarto, su primera ventaja desde los minutos iniciales del primero.

Curry tuvo 22 puntos en el tercer cuarto, acertando cinco de nueve triples y haciendo todos sus nueve intentos de tiros libres.

Golden State terminó 32 de 36 en tiros libres mientras que San Antonio fue 14 de 16.