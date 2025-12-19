Nikola Jokic supera a Kareem Abdul-Jabbar y establece un nuevo récord de asistencias para un centro
El serbio rompió el récord en la victoria de los Nuggets sobre el Magic durante la jornada del jueves.
PUBLICIDAD
Denver. Nikola Jokic terminó con un triple doble de 23 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes y los Nuggets de Denver siguieron enrachados al derrotar el jueves 126-115 al Magic de Orlando.
Jokic se convirtió en el pívot con más asistencias en la historia. El serbio, quien tiene 13 triples dobles esta temporada, llegó al jueves con seis asistencias menos que Kareem Abdul-Jabbar, quien se retiró con 5,660.
Nikola Jokic on passing Kareem Abdul-Jabbar for the #NBA's all-time center assist leader:— Joel Rush (@JoelRushNBA) December 19, 2025
"I always say those things are something for after career.
I think the legacy for after career that I'm gonna look back and, on the porch drinking beer, and telling the lies to my kids." pic.twitter.com/PiY48FVbQ9
La asistencia que rompió la marca llegó con 6:26 minutos restantes en la primera mitad cuando Jokic abasteció a Jalen Pickett para un triple.
Relacionadas
Jamal Murray anotó 20 de sus 32 puntos en un segundo cuarto decisivo para Denver, que ganó su sexto partido consecutivo.
Paolo Banchero contabilizó 26 puntos, 16 rebotes y diez asistencias para el tercer triple-doble en su carrera y el primero desde el 20 de marzo de 2024.
El Magic, que ya carecía de su máximo anotador Franz Wagner debido a un esguince en el tobillo izquierdo, jugó sin Jalen Suggs, quien sufrió una contusión en la cadera izquierda en la derrota de la semifinal de la Copa NBA ante Nueva York el sábado por la noche.
Wendell Carter Jr. también anotó 26 puntos por Orlando.