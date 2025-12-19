Denver. Nikola Jokic terminó con un triple doble de 23 puntos, 13 asistencias y 11 rebotes y los Nuggets de Denver siguieron enrachados al derrotar el jueves 126-115 al Magic de Orlando.

Jokic se convirtió en el pívot con más asistencias en la historia. El serbio, quien tiene 13 triples dobles esta temporada, llegó al jueves con seis asistencias menos que Kareem Abdul-Jabbar, quien se retiró con 5,660.

Nikola Jokic on passing Kareem Abdul-Jabbar for the #NBA's all-time center assist leader:



"I always say those things are something for after career.



I think the legacy for after career that I'm gonna look back and, on the porch drinking beer, and telling the lies to my kids." pic.twitter.com/PiY48FVbQ9 — Joel Rush (@JoelRushNBA) December 19, 2025

La asistencia que rompió la marca llegó con 6:26 minutos restantes en la primera mitad cuando Jokic abasteció a Jalen Pickett para un triple.

PUBLICIDAD

Jamal Murray anotó 20 de sus 32 puntos en un segundo cuarto decisivo para Denver, que ganó su sexto partido consecutivo.

Paolo Banchero contabilizó 26 puntos, 16 rebotes y diez asistencias para el tercer triple-doble en su carrera y el primero desde el 20 de marzo de 2024.

El Magic, que ya carecía de su máximo anotador Franz Wagner debido a un esguince en el tobillo izquierdo, jugó sin Jalen Suggs, quien sufrió una contusión en la cadera izquierda en la derrota de la semifinal de la Copa NBA ante Nueva York el sábado por la noche.

Wendell Carter Jr. también anotó 26 puntos por Orlando.