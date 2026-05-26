Las Gigantes de Carolina vestirán en la próxima temporada del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) un uniforme para sus juegos locales diseñado por Ema Zoé Bonett Vargas, una niña de 11 años.

La propuesta de la joven carolinense superó a otros 84 diseños durante un proceso de selección en el que participaron personas ligadas al equipo de baloncesto y artistas profesionales, entre otros.

“Eres la primera niña que diseña un uniforme profesional de baloncesto en Puerto Rico”, le comunicó la apoderada Claudia Ramos Zorrilla en una llamada telefónica.

Ema Zoé, a quien le encanta diseñar, coser y tejer, reaccionó emocionada al recibir la gran noticia.

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“Me inspiré en la salud mental. Para el ejercicio, como el baloncesto, se necesita salud afuera, pero también adentro”, explicó la carolinense, quien aspira a ser arquitecta. “Por eso le puse flores, un cerebro y un corazón”.

El diseño será revelado durante una actividad oficial que se celebrará antes del comienzo de la temporada, que inicia en agosto próximo.

Un lugar para los más pequeños

“Siempre he pensado que nuestras canchas de deporte profesional son un espacio para los niños”, indicó la apoderada de las máximas campeonas del BSNF. “Ellos miran a estos atletas como figuras influyentes”.

Es por esto que las Gigantes idearon la iniciativa “El deporte en colores”, dirigida a pequeños de entre 6 y 14 años –que vivieran o estudiaran en Carolina– para que sometieran sus diseños.

“Quería darles la oportunidad en un espacio profesional para que vieran su arte y pudieran soñar”, agregó.

Un comité evaluó las decenas de diseños presentados para el nuevo uniforme de las Gigantes de Carolina del BSNF. ( Suministrada )

Además, la creadora recibirá un premio de $1,000 en efectivo.

Un diseño que refleja inocencia

La innovadora apuesta busca unir el arte y el deporte como pilares en la formación de la juventud.

“El arte y el deporte lo son todo”, apuntó Ramos Zorrilla. “Son esos elementos esenciales, esos cimientos, que fortalecen y alimentan la cultura de un país”.

Como parte del jurado estuvo el artista Carlos Alexis Rivera, conocido como Carlitos Skills.

“Es bien bonito ver cómo la inocencia de un niño se puede transportar aquí, se puede sentir en este diseño”, expresó.

Para él, fue impactante conocer que la ganadora tenía 11 años, pues resaltó que la ejecución era “muy buena”.

“No solamente estás haciendo una expresión de ti, sacando lo más lindo que tienes en tu corazón; también estás haciendo que funcione en un uniforme. Sabes que tienes un futuro muy bonito que puedes continuar explorando”, le dijo a Ema Zoé.

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“Emocionada por utilizarlo”

Mientras la capitana de las Gigantes, Tayra Meléndez, miraba las propuestas, pensaba en cómo se sentiría vistiendo ese uniforme.

“Me tengo que sentir fuerte, lista y dispuesta a ganar”, especificó la jugadora, quien formó parte del jurado en representación de sus compañeras. “El que escogí [el ganador] tiene todas esas cosas. Estoy muy emocionada por utilizarlo”.

De hecho, ya visualiza cómo será esa primera noche cuando entre al tabloncillo del coliseo Guillermo Angulo.

“Va a ser un día muy lindo para ella y para nosotras”, aseguró. “Esperamos que sea de mucha suerte, que sea de mucha bendición”.

La apoderada también dijo sentirse “pompiá” con el diseño ganador y ansía ya poder verlo en acción.

“Me encanta. Sobre todo porque, por muchos años, el baloncesto femenino no se ha visto necesariamente como algo femenino y este uniforme da un giro completamente y contradice lo que la sociedad piensa de nuestro deporte”, reflexionó. “Va a dejar boquiabiertas a muchas personas. Es algo superdiferente”.

Diseños llenos de identidad boricua

Los diseños sometidos, a los que este medio tuvo acceso, se destacaron por resaltar la cultura boricua, con elementos como la flor de maga, el Castillo San Felipe del Morro, la bandera, palmas, playas y montañas.

Asimismo, la mayoría se alejó de los colores distintivos de las Gigantes –amarillo y rojo– y utilizaron tonos más claros como el blanco, azul o violeta.

Entre los requerimientos estaba que el participante representara lo que el deporte significaba para sus vidas, que presentara una idea original, creativa y adaptable a un uniforme real.

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La propuesta de Ema Zoé se impuso con 266 puntos.

El jurado fue completado por la coapoderada del equipo, Verónica Llamas, y la representante del Municipio de Carolina, Rodsan Rodríguez.

“Lo que estamos formando no está fácil”

Ramos Zorrilla adelantó que ha “conformado un gran equipo de trabajo” de cara a la temporada del BSNF.

“No quiero decir nada, pero lo que estamos formando no está fácil”, advirtió. “Se suma Llamas como coapoderada, está Carla Cortijo e hicimos un gran cambio con Jorge Rincón, que es un coach con mucha experiencia en el deporte femenino”.

Por último, invitó a la fanaticada, a los carolinenses y al pueblo en general a apoyar el deporte, especialmente en la rama femenina.

“Las futuras generaciones de niñas en Puerto Rico necesitan aspirar a querer quedarse en esta isla y, si hacen deporte, a querer practicarlo a nivel profesional”, puntualizó. “Queremos que sepan que hay una isla que las apoya, que no mide estereotipos, que no ve géneros y que va a estar ahí en la cancha apoyando”.