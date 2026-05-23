El presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (FBPUR), Yum Ramos, informó este sábado que George Conditt IV continúa siendo parte de la Selección Nacional luego de que se aclarara el “malentendido” que llevó al centro a publicar el jueves un mensaje en sus redes sociales dando a entender su retiro del programa.

“Todo está aclarado. Fue un malentendido. Parte de las frustraciones que ocurren, pero todo sigue normal. George continúa siendo parte del programa nacional”, confirmó Ramos en una entrevista telefónica con Primera Hora .

Según personas consultadas por este medio que estuvieron presentes el jueves en el Coliseo Rubén Rodríguez, Conditt IV salió alterado del partido entre los Gigantes de Carolina-Canóvanas y los Vaqueros de Bayamón porque la seguridad del equipo local no le permitió marcharse junto a su pareja por el túnel que da acceso a los camerinos y al estacionamiento de los jugadores.

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Fue visto después en un video difundido por el portal Catch and Shoot siendo escoltado con su acompañante en el área de estacionamiento y diciéndole al gerente general de los Vaqueros, Alfredo “Piraña” Morales: “Eso es una falta de respeto después de todo lo que he hecho”. Minutos antes de las 11:00 p.m., Conditt IV compartió el mensaje que sorprendió al país a través de sus historias de Instagram.

Publican video de George Conditt IV saliendo del Coliseo Rubén Rodríguez. Se escucha diciéndole a Alfredo Morales: “Eso es una falta de respeto después de todo lo que he hecho”. @primerahora



🎥 @catchandshootpr pic.twitter.com/TUH6q9icvf — Joseph Reboyras (@Reboyras_) May 22, 2026

“Agradecido por haber tenido la oportunidad de vestir este uniforme por mi país. Ha sido un viaje. El número 1 se despide. Gracias, Eddie Casiano. Gracias al presidente de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, Yum Ramos, por traerme cuando era un niño. Gracias a todos los entrenadores y jugadores con los que creé recuerdos. Recuerden que yo soy el payaso”, leía el escrito que borró al día siguiente.

George Conditt IV anuncia lo que parece ser su retiro de la Selección de Puerto Rico a través de un story en su cuenta de Instagram. @primerahora pic.twitter.com/3AsEtwgIjA — Joseph Reboyras (@Reboyras_) May 22, 2026

Ramos explicó a Primera Hora que el centro no tiene ningún tipo de diferencia con la FBPUR y que la situación respondió a un incidente aislado dentro del organismo. Sin embargo, se dio la tarea de conversar con el jugador de 25 años para aclarar lo que estaba ocurriendo.

“No tenía nada que ver (con la FBPUR). No hay nada del Equipo Nacional ahora mismo ocurriendo. Tuve una muy buena conversación con George”, comentó el presidente de la FBPUR.

Con este “malentendido” resuelto, Ramos anticipa que Conditt IV sea incluido en la convocatoria para la tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo de la FIBA 2027, que se llevará a cabo del 30 de junio al 6 de julio. Puerto Rico tiene previsto enfrentar a Canadá el 3 de julio y a Bahamas el 6.

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Del mismo modo, el presidente de la FBPUR afirmó que ningún otro jugador le ha hecho un acercamiento para informarle su retiro del programa nacional, incluyendo a Tremont Waters que no es convocado desde que se desgarró el tendón de Aquiles en febrero de 2025. Por ello, Ramos indicó que Waters sigue estando en los planes futuros del Equipo Nacional.

“Nosotros convocamos y algunos vienen y otros no por compromisos. Ningún jugador me ha dicho que está retirado y no va a participar más. Tremont Waters es parte del programa nacional, a menos que diga que no quiere participar, pero estamos esperando porque viene de una lesión grande y estuvo un año fuera”, explicó Ramos.

Water volvió a jugar esta temporada en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Gigantes, donde promedia 13.2 puntos, 4.3 rebotes y 7.1 asistencias.