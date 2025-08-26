Puerto Rico terminó el lunes su participación en la fase de grupos de la FIBA AmeriCup 2025 con una derrota ante Canadá en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

La Selección Nacional de baloncesto masculino logró que su último partido de la primera ronda fuese uno cerrado ante el sexto clasificado en el ranking mundial de la FIBA. Incluso, hasta tomó la ventaja en múltiples ocasiones, pero se le escapó la victoria en los últimos tres minutos.

Con 2:50 por jugar, Ysmael Romero encestó un canasto debajo del aro que le dio al seleccionado puertorriqueño una breve delantera de 70-69. Pero los canadienses cerraron el encuentro con un demoledor avance de 13-3 para llevarse el triunfo por 82-73 y asegurar la primera posición del Grupo B.

En medio de esa corrida, José Alvarado tuvo la oportunidad de empatar el marcador con tres tiros libres, pero solo convirtió uno. Fue el tercer triunfo consecutivo de Canadá sobre Puerto Rico en duelos internacionales.

“Este partido duele”, admitió el escolta Gian Clavell después del revés en una conferencia de prensa. “Pienso que jugamos para ganar. Estuvimos ahí prácticamente todo el partido, excepto en el último minuto y medio. No ejecutamos como se supone en esos últimos dos minutos y no tuvimos las paradas suficientes para cerrar el juego”, continuó.

Gian Clavell tira al canasto durante el partido contra Canadá en el torneo AmeriCup. ( FIBA )

Clavell fue el segundo mejor jugador de Puerto Rico frente a Canadá. Anotó 19 puntos, repartió siete asistencias y atrapó tres rebotes en 29 minutos. Solo fue superado por Alvarado con 20 unidades, incluyendo tres triples.

Los primeros dos de cada grupo y los dos mejores terceros pasan a los cuartos de final, que inicia el jueves. Con sus dos amplias victorias sobre Panamá y Venezuela, la Selección Nacional ya había clasificado a la siguiente etapa, pero este partido era de suma importancia porque decidía el primer lugar del Grupo B.

Los ocho equipos que adelanten serán sembrados del uno al ocho, según su desempeño en la primera ronda del certamen.

Canadá avanzó a los cuartos de final del torneo continental como el único equipo invicto de su llave con marca de 3-0, mientras que Puerto Rico lo hizo con 2-1. Venezuela (1-2) y Panamá (0-3) quedaron eliminados.

“Dimos lo mejor de nosotros en este partido. Ahora vamos para la fase que más valor tiene. Nos preparamos para dar lo mejor de nosotros. Tenemos una oportunidad real de seguir avanzando y llegar al podio, que es la meta principal de nosotros”, comentó Carlos González, dirigente del Equipo Nacional, en la conferencia de prensa.

Los boricuas todavía desconocen quién será su rival en los cuartos de final, ya que la acción de la fase de grupos de la AmeriCup todavía no ha culminado. Uruguay enfrentará a Bahamas a las 6:10 p.m., y Estados Unidos se medirá a Brasil a las 9:10 p.m.

Brasil es el único país con juegos en agenda que todavía no ha conocido la derrota en lo que va del certamen. De vencer a Estados Unidos, se uniría a República Dominicana y Canadá como los únicos equipos invictos que clasifican a la segunda fase.

Por eso, el panorama quedará definido en esta última jornada. Como de costumbre, el primero se enfrentará al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto en los cuartos de final. Canadá (3-0) y Dominicana (3-0) ya tienen asegurados unos de los primeros tres puestos.

Puerto Rico, por su parte, tomaría la tercera posición si Brasil pierde contra Estados Unidos, ya que lo supera en diferencia de puntos por 52-23. No obstante, si los brasileños salen victoriosos, los boricuas podrían caer al cuarto o sexto puesto.