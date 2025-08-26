La selección de Argentina, actual campeona del torneo, sufrió más de la cuenta para imponerse el lunes a Colombia, mientras que Venezuela derrotó a Panamá y la dejó sin opciones en el torneo de baloncesto FIBA AmeriCup 2025, que se disputa en Managua, Nicaragua.

La última jornada de la fase de grupos de las zonas B y C del campeonato se jugó anoche.

Canadá 82-73 Puerto Rico

Canadá, en un partido reñido desde el inicio, derrotó 82-73 a Puerto Rico y se quedó con el primer puesto del Grupo B de la AmeriCup 2025.

Los canadienses, que mantuvieron su invicto en tres presentaciones, cimentaron la victoria en los 17 puntos de Kyshawn George, quien además aportó 5 rebotes y 4 asistencias.

También brillaron en el triunfo el pívot Mfiondu Kabengele, con 13 puntos y 10 rebotes, y Trae Bell-Haynes, autor de 11 unidades.

Leonard Miller de Canadá disputa el balón con José Alvarado de Puerto Rico el lunes, en un partido de la FIBA AmeriCup 2025 en Nicaragua. ( Agencia EFE )

Por Puerto Rico, que cerró la fase de grupos con marca de 2-1 en la segunda posición, se destacaron José Alvarado con 20 puntos y Gian Clavell, quien sumó 19 unidades y 7 rebotes.

Panamá 73-77 Venezuela

Venezuela superó a Panamá por 77-73 en un juego del grupo B que se definió en los instantes finales.

El base David Cubillán fue la figura del conjunto vinotinto al anotar 15 puntos en 32 minutos de acción. También destacaron Yohanner Sifontes, con 14 puntos, 7 rebotes y 3 asistencias, y Yefferson Guerra, que aportó 11 tantos, 9 rebotes y 4 asistencias.

Con este triunfo, el equipo dirigido por Ronald Guillén consiguió su primera victoria en el torneo y mantiene vivas las esperanzas de clasificar como uno de los mejores terceros.

Por Panamá, que quedó eliminado tras sumar su tercera derrota consecutiva, el más sobresaliente fue Ezequiel Bell, con 20 puntos, 13 rebotes y 2 asistencias.

Argentina 84-83 Colombia

Una canasta de Nicolás Brussino a falta de dos segundos le dio a Argentina un dramático triunfo por 84-83 sobre Colombia en partido del grupo C.

El equipo cafetero, con Brian Angola como máximo anotador (22 puntos), complicó seriamente a los argentinos en el segundo y cuarto períodos.

La victoria albiceleste, pese a la ausencia por suspensión de Francisco Caffaro, se construyó sobre la brillante actuación de Juan Fernández, autor de un doble-doble con 36 puntos y 16 rebotes.

También fueron clave los 20 puntos de Gonzalo Corbalán y la conducción de José Vildoza, quien sumó 10 unidades y repartió 5 asistencias.

Con este resultado, Argentina cerró el grupo C con balance de 2 victorias y 1 derrota, y aseguró su clasificación a la siguiente fase. Colombia terminó con registro de 1-2 y aún aspira a avanzar como uno de los mejores terceros.

República Dominicana 74-70 Nicaragua

República Dominicana mantuvo su paso perfecto en la AmeriCup 2025 al derrotar 74-70 a la selección de Nicaragua, que se despidió del torneo sin conocer la victoria.

El aporte de Ángel Núñez, con 17 puntos y 8 rebotes, y de Joel Soriano, con 16 unidades y 7 rebotes, resultó determinante para el triunfo de los quisqueyanos.

Con esta victoria, Dominicana (3-0) aseguró el liderato del Grupo C, relegando a Argentina (récord de 2-1) a la segunda posición.

En el equipo anfitrión, el más destacado fue el alero Norchad Omier, quien firmó una actuación de doble dígito con 21 puntos y 18 rebotes.