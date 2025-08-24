La Selección Nacional de Baloncesto masculino derrotó el sábado 97-70 a Venezuela para conseguir su segunda victoria en el FIBA AmeriCup 2025, que se celebra en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Puerto Rico, con marca invicta de 2-0 en el primer puesto de la etapa inicial, ponchó su boleto a los cuartos de final. Volverán el lunes al tabloncillo para enfrentar a Canadá, favorito a terminar líder del Grupo B.

Venezuela, por su parte, vio caer su récord a 0-2.

Ysmael Romero volvió a liderar la ofensiva boricua, tal como lo hizo el viernes que vencieron a Panamá, 93-59. Romero brilló con 19 puntos, seis rebotes y una asistencia.

Alfonso Plummer le siguió con 17 unidades y George Conditt IV con 16 tantos. El centro puertorriqueño registró un doble-doble al finalizar, a su vez, con 13 capturas.

El Equipo Nacional tuvo cinco figuras en dobles dígitos. Todos los integrantes de la plantilla activa dirigida por Carlos González anotaron, con excepción de Iván Gandía. Jordan Cintrón y Ramses Meléndez no vieron acción en el duelo.

Por Venezuela, Edwin Mijares fue el mejor con 25 putos, cuatro rebotes y cinco asistencias. José Ascanio sumó 12 unidades.