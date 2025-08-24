Juncos. Los Leones de Patillas vencieron 3-2 el sábado a los Mulos para igualar a dos por bando la serie final de la Liga de Béisbol Superior Doble A en el Estadio Mariano “Nini” Meaux.

La fase del baile de coronación continúa este domingo con el quinto choque en el Estadio Francisco “Paquito” Montaner de Ponce, hogar de los Leones, a las 6:00 p.m. La victoria de Patillas obliga a que la final se extienda hasta el siguiente fin de semana.

Sin outs y con dos corredores en base, Jan Arroyo rompió el hielo con una línea al jardín izquierdo que puso al frente 1-0 a los Leones en la parte alta de la quinta entrada. Minutos después, Elerie Rivera pegó un imparable por encima del montículo que remolcó la segunda carrera de Patillas.

PUBLICIDAD

De inmediato, en la baja del mismo capítulo, los Mulos redujeron el déficit, 2-1, con un doble remolcador de Aldo Méndez. Ante la peligrosidad del bateador Luis Román, le concedieron una base por bola intencional, pero, acto seguido, cerraron la etapa con un elevado de out de Jan Carlos Ortiz.

“Tenía que ganar hoy. No podía dejar que ellos se me fueran en la serie 3-1 sabiendo el gran equipo que son. Voy día a día juego a juego, ¿y si mañana llueve?“, expresó el dirigente de los Leones, Félix ”Picor" Santana, a Primera Hora tras el triunfo.

La tercera carrera de los melenudos arribó tras un doble impulsador de Reymond Fuentes entre el bosque central e izquierdo en el séptimo episodio. Juan Figueroa pisó el plato tras haber conectado, a su vez, un doblete por el predio del medio ante 2,066 fanáticos, la mejor asistencia de la serie, hasta la fecha.

Con otro doblete por la línea de tercera, Méndez impulsó la segunda carrera de los Mulos en la parte alta de la séptima. Con un solo eliminado, Juncos le conectó tres indiscutibles al hilo al relevista Luis Ayala, dejando a dos corredores en tránsito antes de ser relevado por Sidney Duprey.

El ace de los Leones, ausente desde el Carnaval de Campeones por una dolencia en la espalda baja, cerró la entrada sin permitir anotación adicional al ponchar a Román y un bombo de out de Ortiz.

“La sorpresa de la noche fue Sidney Duprey. Nadie lo vio venir y el otro que nadie esperaba, era Carlos Polanco, que hizo un trabajo esencial”, agregó Santana, que había comentado la probabilidad de que Duprey fuera el iniciador del domingo. El piloto aseguró a este medio que no tiene el nombre de su abridor del quinto partido.

PUBLICIDAD

“Estábamos haciendo todo lo posible durante esas tres semanas trabajando duro para aportar a la causa los Leones... El plan era iniciar el domingo, pero aquí no podemos pensar en mañana. Había que asegurar esta victoria. Me sentía listo y le dije a “Picor” que confiara en mí“, compartió Duprey a este diario.

El abridor melenudo Carlos Polanco se agenció el triunfo al permitir cinco hits, ponchar a cinco, regalar tres boletos y pegar un pelotazo en seis entradas.

Fue la primera vez que Polanco lanzó en esta etapa.

Héctor Quiñones cargó con el revés tras acceder a seis indiscutibles en seis episodios. Ponchó a siete rivales.