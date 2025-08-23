Baltimore. El dominicano Jeremy Peña y Christian Walker dispararon sendos vuelacercas de tres carreras y los Astros de Houston derrotaron el viernes 10-7 a los Orioles de Baltimore.

Colton Cowser envió la pelota al otro lado de la barda por Baltimore, pero los Orioles no pudieron rescatar este juego a pesar de reducir dos veces un déficit de cuatro carreras a una.

Por su parte, el infielder boricua de los Orioles, Vimael Machín, conectó un jonrón en solitario en el octavo episodio en su primera aparición en el plato en las Grandes Ligas desde 2022.

Welcome to Baltimore, Vimael Machín! pic.twitter.com/wFh1IEA4Bf — Baltimore Orioles (@Orioles) August 23, 2025

Steven Okert (2-2) obtuvo la victoria como relevista por Houston, que carece del cerrador lesionado Josh Hader y del zurdo Bennett Sousa pero resistió.

Los Astros, líderes de la División Oeste de la Liga Americana, contrataron al experimentado relevista Craig Kimbrel pero no lo utilizaron. El doinicano Bryan Abreu ponchó a cuatro para terminar el juego y conseguir su segundo salvamento.

El receptor novato Samuel Basallo, quien firmó por ocho años y 67 millones de dólares antes del juego, no jugó de inicio por los Orioles. Sin embargo, el dominicano entró como bateador emergente en el séptimo capítulo y puso out a un corredor en el plato en la entrada siguiente.

El batazo de Peña hacia la pradera izquierda coronó un tercer inning de cuatro carreras que incluyó dos errores de Baltimore. El doble de dos anotaciones de Jeremiah Jackson puso el encuentro 4-3 en el cuarto, pero después de que el abridor Cade Povich (2-7), fue retirado con dos outs en el quinto, el cubano Yennier Cano entró y de inmediato permitió el jonrón de Walker.

Los Orioles estaban detrás 7-6 después del jonrón en solitario de Cowser en el séptimo, pero el doble de dos carreras del emergente boricua Víctor Caratini en el octavo colocó la diferencia en tres carreras.

Y un batazo de Peña rebotó en el relevista Corbin Martin y se fue entre el jardín derecho y el central para un doble productor.

Por los Astros, los dominicanos Peña de 5-2 con una anotada y cuatro empujadas, Díaz de 4-1, Jesús Sánchez de 1-0 con una anotada. Los puertorriqueños Carlos Correa de 4-1 con una anotada, Caratini de 1-1. El venezolano José Altuve de 5-2 con una anotada. El mexicano Ramón Urías de 5-2 con una anotada. El hondureño Mauricio Dubón de 3-0 con una anotada.

Por los Orioles, los boricuas Luis Vázquez de 3-2 con una anotada, Machín de 2-1 con una anotada y una empujada. El dominicano Basallo de 2-0.