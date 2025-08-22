Washington. Juan Soto cree que los Mets son un equipo de béisbol al “100 por ciento”, aunque el avance hacia la postemporada parece dudoso en el mejor de los casos para la plantilla más cara de las Grandes Ligas.

El mal desempeño de los abridores y las lesiones persistentes han enviado a Nueva York a una espiral descendente.

El último bochorno se presentó el jueves, cuando los Mets desperdiciaron una ventaja temprana de 3-0 y perdieron 9-3, dejando que se escapara una serie contra los Nationals de Washington, que ocupan el último lugar.

PUBLICIDAD

“Desde el primer día, creemos en nosotros mismos y creemos que podemos llegar a los playoffs”, enfatizó Soto. “Sólo tenemos que jugar mejor. Tenemos que jugar mejor como equipo e intentar ganar más juegos”.

"100% since day one, we believe in each other and believe we can make it to the playoffs"



Juan Soto was asked if he still feels like the Mets are a playoff team: pic.twitter.com/metDUReUDn — SNY (@SNYtv) August 21, 2025

Las victorias han sido escasas desde finales de julio. Incluso con una racha de tres triunfos consecutivos que comenzó el sábado, los Mets han perdido 16 de 21, cayendo siete juegos detrás de Filadelfia, que ocupa el primer lugar en la Division Este de la Liga Nacional. Nueva York aventaja a Cincinnati por medio juego en la pugna por el último pasaje de comodín del Viejo Circuito.

Soto no fue de ayuda mientras los Mets perdieron los dos últimos juegos contra la franquicia que lo contrató en 2015, cuando tenía 16 años. Se fue de 8-0 con cinco ponches después de haber conectado su 31er jonrón en la victoria del martes por 8-1.

En el primer año de un contrato récord de 765 millones de dólares por 15 temporadas, Soto batea para .247.

Al menos está saludable, algo que no se puede decir de otros peloteros regulares de los Mets. El viaje a Washington comenzó con la noticia de que el receptor venezolano Francisco Álvarez tiene un ligamento torcido en el pulgar derecho que requerirá cirugía.

Álvarez intentará jugar a pesar del dolor después de un tiempo en la lista de lesionados.

El jardinero izquierdo Brandon Nimmo fue retirado del juego del miércoles con rigidez en el cuello y se ausentó el jueves, y el segunda base Jeff McNeil estuvo fuera de la alineación deinicio en esta misma jornada con un dolor en el hombro derecho.

PUBLICIDAD

Sin mejores opciones, el mánager venezolano Carlos Mendoza envió a McNeil a batear de emergente en la octava entrada cuando Nueva York perdía por 5-3.

McNeil se ponchó sin hacer swing en tres lanzamientos y jugó la novena en el jardín izquierdo, a pesar de que la lesión es más dolorosa cuando lanza.

“Estoy tratando de prescindir de él. Estoy tratando de limitarlo en el campo también, pero en la situación en la que estábamos, simplemente necesitaba ponerlo allí”, confesó Mendoza.

El cuello de Nimmo no mostró mejoría el jueves, dijo el piloto.

Mientras tanto, con la excepción de David Peterson, la rotación de abridores de los Mets no puede pasar de las entradas intermedias.

Kodai Senga, quien perdió el miércoles por la noche, tiene una efectividad de 6.00 en sus últimas seis aperturas, promediando menos de cinco entradas por aparición. Sean Manaea navegó a través de tres innings el jueves, pero no pudo salir del quinto y no ha completado seis entradas en ocho aperturas esta temporada.

“Todo comienza con nuestros abridores, el pitcheo abridor. Ellos marcan el ritmo. Cuando ellos van bien, todo el equipo prácticamente va bien”, recalcó Mendoza. “En este punto, con todos prácticamente saludables, necesitamos ser mejores”.

Los Mets viajan a Atlanta para una serie de fin de semana antes de regresar al Citi Field para recibir a los Phillies. A Nueva York le quedan siete juegos contra los líderes de la división, pero asegurar un puesto de comodín es el camino más realista hacia los playoffs.

“No nos queda mucho tiempo, así que, tenemos que jugar mejor”, dijo Mendoza.