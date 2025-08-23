Baltimore. En un equipo con muchos jugadores jóvenes talentosos, Samuel Basallo ahora tiene una distinción especial: el primero en acordar un contrato a largo plazo.

Los Orioles de Baltimore llegaron el viernes a un acuerdo de ocho años y $67 millones con el cátcher novato dominicano, menos de una semana después de que el joven de 21 años debutara en las Grandes Ligas. El acuerdo —un récord para un cátcher antes de la arbitraje— comienza a aplicar en 2026 e incluye una opción del equipo para 2034. Tiene escaladores basados en premios y tiempo de juego en su posición y que podría escalar hasta 88,5 millones.

“Estamos encantados de acordar con Samuel a largo plazo y estamos encantados con lo que esto significa para él y su familia”, dijo el gerente general Mike Elias en un comunicado. “Su debut y esta extensión son grandes logros para nuestra organización, comenzando con el trabajo de nuestro personal de exploración internacional y llevado adelante con éxito por toda nuestra operación de desarrollo de jugadores”.

Basallo ganará $1,000,000 al año en 2026, 2027 y 2028, $4,000,000 en 2029, $7,000,000 en 2030, $11,000,000 en 2031 y $15,000,000 en 2032 y 2033. El acuerdo incluye un bono por firmar de $5,000,000 , y la opción para 2034 es de $18,000,000 con una rescisión de $7,000,000.

Es el primer gran acuerdo a largo plazo que la oficina de Baltimore ha podido alcanzar con uno de los prospectos destacados de los Orioles, y llega apenas cuatro juegos después del debut el domingo del dominicano en las Grandes Ligas. Está clasificado como el prospecto número ocho, según MLB Pipeline.

Es un movimiento significativo para un equipo de Baltimore que ha salido de una reconstrucción con varios jugadores jóvenes impresionantes —Gunnar Henderson, Adley Rutschman y Jackson Holliday entre ellos— pero no había podido extender a ninguno de ellos más allá de sus períodos iniciales de control del equipo.

Se espera que Elias y Basallo celebren una conferencia de prensa el sábado. Los Orioles no anunciaron el acuerdo hasta después de que el clubhouse se cerrara a los reporteros antes del juego del viernes contra Houston y Basallo no estaba presente cuando estaba abierto, y tampoco lo estaban varios otros jugadores clave, pero el manager interino Tony Mansolino arrojó algo de luz sobre la reacción.

“Estaba sentado en la sala, y no diré quién, pero vi a varios muchachos acercarse de inmediato a Samuel cuando entró al clubhouse y estrecharle la mano, darle un abrazo, decirle felicitaciones”, dijo Mansolino.

Rutschman fue excelente durante sus primeros años en las mayores, pero tuvo una caída hacia el final de 2024 y ha bateado solo .227 durante un 2025 plagado de lesiones. Ahora los Orioles han hecho un compromiso con Basallo, quien también puede jugar en la primera base.

Ha sido un año desalentador en Baltimore, y los aficionados se han sentido frustrados debido a que el equipo se mantuvo cauteloso en la agencia libre y rápidamente cayó al último lugar en el Este de la Liga Americana tras haber llegado a los playoffs dos temporadas consecutivas. El llamado de Basallo fue muy anticipado, y ahora los Orioles han mostrado disposición a gastar un poco más si eso es lo que se necesita para retener el talento joven.

Basallo, oriundo de la República Dominicana, firmó originalmente con los Orioles durante el período de firmas internacionales 2020-21.

También el viernes, los Orioles colocaron al infielder Jordan Westburg (esguince de tobillo derecho) en la lista de lesionados de 10 días —retroactivo al martes— y al lanzador derecho Brandon Young (isquiotibial izquierdo) en la lista de 15 días. También transfirieron al lanzador derecho Félix Bautista (cirugía de hombro derecho) y al cátcher Gary Sánchez (esguince de rodilla derecha) a la lista de 60 días y seleccionaron los contratos del lanzador derecho Matt Bowman y el infielder Vimael Machín de Triple-A Norfolk.