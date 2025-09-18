Puerto Rico bajaron un puesto en el ranking mundial masculino de la FIBA, anunció este miércoles el organismo en sus redes sociales.

Los boricuas ahora ocupan la decimosexta posición tras su actuación en la AmeriCup 2025, celebrada el mes pasado, donde fueron eliminados por Argentina en los cuartos de final y terminaron sextos.

El quinteto argentino, campeón defensor, avanzó a la final del torneo continental, pero perdió ante Brasil para llevarse la medalla de oro en una revancha del juego de campeonato de la pasada edición.

Estados Unidos, por su parte, derrotó a Canadá en el partido por la presea de bronce. Sin embargo, esta última actualización del ranking mundial de la FIBA tiene a los estadounidenses en el primer lugar, como en la anterior.

Alemania, campeón del mundo, acaparó los reflectores con este anuncio al desplazar a Serbia del segundo puesto, luego de vencer el pasado domingo a Turquía para conquistar el Eurobasket 2025. Este fue el primer título para los alemanes en el certamen europeo desde 1993 y lo ganaron de forma invicta.

Los serbios, liderados por Nikola Jokic, descendieron al tercer lugar, mientras que Francia se mantuvo en el cuarto.

Canadá logró subir al quinto puesto después de que España bajara dos espacios y cayera al séptimo. Los españoles ni siquiera pudieron adelantar de la fase de grupos en el Eurobasket.

República Dominicana, en tanto, finalizó quinto en la AmeriCup, pero no figura entre las primeras 20 posiciones del ranking mundial de la FIBA.