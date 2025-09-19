La Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció este viernes que Puerto Rico será una de las cuatro sedes de los torneos clasificatorios para la Copa Mundial de Baloncesto Femenino 2026, a celebrarse del 11 al 17 de marzo.

Los encuentros en la isla tendrán como escenario el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, donde selecciones nacionales de primer nivel competirán por asegurar su boleto al evento cumbre del baloncesto femenino.

Junto a San Juan, las otras ciudades escogidas por FIBA para recibir la acción clasificatoria son Lyon-Villeurbanne (Francia), Estambul (Turquía) y Wuhan (China).

El formato otorga el pase al Mundial a los tres mejores equipos de cada torneo. En el caso del clasificatorio que se disputará en Alemania, solo dos equipos avanzarán, acompañados por la nación anfitriona y el campeón de un torneo continental.

La Copa del Mundo de Baloncesto Femenino FIBA 2026 se jugará en Alemania del 4 al 13 de septiembre y reunirá a las mejores selecciones del planeta en la máxima cita de este deporte.