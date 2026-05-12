LeBron James tiene opciones.

Podría quedarse en los Lakers de Los Ángeles. Podría decidir unirse a otro equipo. Incluso podría retirarse y poner fin a la carrera más larga de la historia de la NBA. Él sabe todo esto.

Simplemente no sabe la respuesta.

“No sé lo que me depara el futuro, obviamente”, dijo James.

Su temporada número 23 terminó el lunes por la noche, cuando los Lakers fueron eliminados por el Thunder de Oklahoma City. A sus 41 años, a James probablemente no le queden muchos años por jugar, si es que le queda alguno. Y ahora comenzará el proceso de averiguar lo que quiere hacer, lo que su familia quiere que haga y lo que es mejor para todas las partes involucradas.

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Dwyane Wade, amigo de James desde hace mucho tiempo y excompañero de equipo, estuvo en la transmisión de Amazon Prime del Juego 4 de la serie Thunder-Lakers como analista. Y cuando la conversación giró en torno a lo que va a hacer James, tuvo algunas ideas.

“Esa es la cuestión”, dijo Wade. “Y creo que si todos conocemos a LeBron James, se tomará un tiempo libre y se irá a beber vino, a navegar un poco por el mundo. Va a pasar algún tiempo con su familia. Se sentará e intentará tomar la mejor decisión para la familia James al final del día”.

“Y luego, a partir de ahí, tienes que mirar el panorama de los Lakers”, continuó Wade. “LeBron, el año 24 que vuelve el año que viene si lo hace, quiere jugar por algo. Así que, ¿están en una posición en la que él pueda jugar por algo y competir por algo?”.

El salario será otro problema. Esta temporada ha ganado casi $53 millones. Si quisiera, podría cobrar unos $60 millones la próxima temporada. Si ofrece un descuento a un equipo para mantener la flexibilidad, sin duda podría permitírselo.

Wade no parece creer que eso sea probable.

“La historia demuestra que el Sr. James no acepta muchos descuentos, ¿verdad? No creo que nadie lo sepa”, dijo Wade. “Creo que una de las cosas en las que él y todo su equipo han sido geniales es que mantienen sus cartas cerca del pecho. Las decisiones las toma LeBron, y todos lo respetan. Y esperan a que él decida lo que quiere hacer”.

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Un vistazo a algunos de los próximos movimientos de James podrían ser (y a efectos de este ejercicio, las realidades del tope salarial, los delantales, las ramificaciones fiscales y lo que sea que James cobrará en salario si decide seguir jugando no se aplican):

Jubilación

Esto no parece probable a pesar de que James registró el promedio de anotación más bajo de su carrera: 20,933 puntos por partido, una cifra inferior a su promedio de 20,937 como novato. Un tiro libre más esta temporada habría bastado para evitar que su promedio fuera el peor de su carrera.

Los pesimistas, o los que están en contra de LeBron, pueden decir -con razón- que sus números están bajando. Y así es. Promedió 30.3 puntos en 2021-22, y su promedio de anotación por partido ha caído en cada temporada desde entonces, pasando a 28.9 en 2022-23, 25.7 en 2023-24, 24.4 la temporada pasada y 20.9 esta temporada.

Por supuesto, su papel también ha cambiado y eso tiene algún efecto en los números. James pasó gran parte de esta temporada como tercera opción de los Lakers por detrás de Luka Doncic y Austin Reaves y lo hizo felizmente.

Quédate con los Lakers

Para ser justos, no ha sido una mala temporada. Ser eliminados en la segunda ronda por el gran favorito para ganar el título de la NBA -el campeón defensor, además- no es exactamente un colapso, y el hecho de que Doncic no pudiera jugar debido a una lesión casi hizo que el resultado fuera el esperado.

Los Lakers tienen el séptimo mejor récord de la NBA durante las ocho temporadas de James allí. Ni genial ni malo. Pero los playoffs, incluso con la carrera hacia el campeonato de la burbuja en 2020, no han estado a la altura de las expectativas de James. Los Lakers fueron 32-31 en partidos de playoffs durante estas últimas ocho temporadas, y recuerda, 16 de esas victorias llegaron en la burbuja. Desde entonces, los Lakers tienen sólo 16-26 en partidos de playoffs.

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¿Suficientemente bueno? No lo parece. Los Lakers tendrán que darle a James razones para quedarse. Así de simple.

Vuelta a Miami

La camiseta de James colgará de las vigas algún día en Miami, suponiendo que algún día se retire y permita que se le rinda homenaje. Y no hay duda de que James todavía tiene en alta estima a muchas personas de la organización, como Pat Riley, Erik Spoelstra y otros.

Pero no es que James tenga asuntos pendientes en Miami. Se hizo campeón en Miami; dos de sus cuatro títulos los ganó con los Heat. Sería bienvenido, por supuesto, pero es difícil imaginar a James diciendo que Miami sería el lugar para su acto final.

Vuelta a Cleveland

El noreste de Ohio es su hogar y siempre estará cerca del corazón de James. Todavía es (y siempre será) querido allí, y cualquier enfado que existiera por su marcha en 2010 se desvaneció para siempre cuando dio a Cleveland el título de la NBA en 2016.

El tiempo curó todas las heridas. Si James quiere seguir el camino sentimental, podría volver a casa. Probablemente dependería de que los Cavaliers encontraran la forma de mantener una plantilla capaz de competir.

Se lleva su talento a Nueva York

Los Knicks ya han intentado, sin éxito, hacerse con los servicios de James.

En estos momentos, el equipo tiene serios argumentos de venta, entre ellos un buen equipo y el Madison Square Garden. Ese es un lugar que James siempre ha venerado.

Las brillantes luces de Nueva York no le asustarían. Por otra parte, dondequiera que juegue James, las luces también serán brillantes.

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Vuelve a formar pareja con Stephen Curry

James ganó el oro olímpico en París 2024 con Steve Kerr de entrenador y Stephen Curry de estrella al final.

El respeto que James siente por Curry está fuera de serie, y a menudo también ha elogiado a Kerr. Kerr vuelve a los Warriors y Golden State hará todo lo posible para que Curry tenga otra oportunidad de ganar un título.

Hay que tener en cuenta que es muy improbable que esto funcione económicamente. Pero si James quiere jugar allí, los Warriors seguramente encontrarán la manera.

El escenario salvaje: ¿James y Wemby?

¿El mejor anotador de la historia formando equipo con el jugador defensivo más prolífico del juego en San Antonio?

Eso sí que sería divertido.

James es una de las personas que calificó a Victor Wembanyama de “extraterrestre” y lo hizo con el mayor de los respetos. James no se parece a nadie que la liga haya visto jamás, y Wembanyama podría ser considerado de la misma manera.

Y aunque Gregg Popovich ya no entrena a los Spurs, sigue allí y James siempre ha tenido el máximo respeto por el entrenador más ganador de la NBA. Si James lo intentara, le acusarían de buscarse la vida, pero sabe que a sus detractores no les gustará nada de lo que haga.