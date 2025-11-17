Onyeka Okongwu anotó 27 puntos y los Hawks de Atlanta superaron un déficit de 22 en el último cuarto para sorprender 124-122 a los Suns de Phoenix el domingo por la noche.

Atlanta ganó su quinto partido consecutivo y puso fin a la racha de victorias de Phoenix en cinco. Los Hawks terminaron 4-0 en un viaje por el oeste.

Nickell Alexander-Walker anotó 26 unidades para Atlanta, haciendo el primero de dos tiros libres con tres segundos por jugar. Royce O’Neale capturó el rebote del fallo en el segundo y su tiro desde más allá de la media cancha rebotó en el aro.

Josh Johnson tuvo 25 tantos y diez rebotes, y Dyson Daniels 11 puntos y 12 asistencias para los Hawks, que ganaron sin el guardia All-Star Trae Young (esguince en la rodilla derecha) y el pívot Kristaps Porzingis (molestias en la rodilla derecha).

Dillon Brooks anotó 34 puntos para Phoenix. Devin Booker añadió 27, y Colin Gillespie tuvo 15 unidades, y lideró al equipo con nueve rebotes y ocho asistencias.

Los Suns jugaron sin Grayson Allen (contusión en el cuádriceps derecho) y Jalen Green, quien se perderá al menos cuatro semanas más debido a una distensión en el tendón de la corva derecha.

Zaccharie Risacher de Atlanta anotó 15 puntos antes de salir del juego en el último cuarto tras una caída incómoda después de una volcada. Estuvo en el suelo varios minutos antes de salir caminando por su propio pie. El equipo informó después del juego que tenía una contusión en la cadera izquierda.

Los Suns estuvieron detrás la mayor parte de la primera mitad. Atlanta lideró por 13 antes de que Phoenix cerrara la mitad con una racha de 21-7 para liderar 58-57 en el descanso.