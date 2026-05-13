Rolando Hourruitiner tuvo una conversación difícil con el dirigente Nelson Colón tras la dolorosa derrota de los Cangrejeros de Santurce el pasado domingo ante los Vaqueros de Bayamón en el Coliseo Roberto Clemente.

Los Cangrejeros desperdiciaron varias oportunidades para ganar el partido al cometer tres pérdidas de balón en los últimos 30 segundos, lo que resultó en otro revés que los dejó en el sótano de la Conferencia A del Baloncesto Superior Nacional (BSN) con marca de 6-11.

Tanto el presidente de operaciones de los Cangrejeros como el técnico ponceño entendieron que era momento de tomar una decisión para intentar enderezar la temporada, y el lunes anunciaron la sorpresiva salida de Colón de la franquicia por acuerdo mutuo.

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Esto apenas dos semanas después de que el gerente general de Santurce, Edgar Padilla, afirmara en una conferencia de prensa que la organización confiaba plenamente en su plantilla y cuerpo técnico. ¿Qué cambió desde entonces?

“Más derrotas. Eso es lo que cambió”, contestó Hourruitiner a preguntas de Primera Hora en un aparte con los medios locales antes del partido entre los Cangrejeros y los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

“El plan no era ese. Jamás. Nosotros buscamos la manera de que eso no ocurriera porque el plan era siempre tener a Nelson con nosotros. Él fue parte de los que ideamos y preparamos el proyecto, pero pasaron muchas cosas desde la pretemporada y luego de la contratación de jugadores”.

“Pasaron cosas luego de la contratación de jugadores. Cuando contratamos jugadores, estaban lastimados, como el caso de (Jacob) Wiley, por ejemplo. Ha sido una temporada con muchas incertidumbres y situaciones con las que no tuvimos que lidiar el año pasado, aunque el año pasado tampoco fue perfecto”, abundó.

Rolando Hourruitiner, presidente de operaciones de los Cangrejeros de Santurce. ( BSN / José Santana )

De cara a la jornada del miércoles, los Cangrejeros se encontraban a una derrota de alcanzar las 12, la misma cantidad con la que cerraron la fase regular del torneo anterior.

Además, son el tercer equipo que más puntos permite por juego (95.4), mientras que sus refuerzos figuran entre los menos que producen en la liga luego de la salida de Malik Beasley y al quedarse con Chinanu Onuaku y Davon Jefferson.

Sin embargo, el presidente de operaciones defendió a Colón y aseguró que no era el responsable del mal momento que atraviesa la franquicia.

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“La situación nos llevó a eso. Hablé con él hace un rato y estamos apoyándonos mutuamente porque no era lo que queríamos… Cuando los equipos hacen cambios, no necesariamente significa que ese cambio sea la razón de las derrotas. Es porque estás haciendo un cambio que entiendes que te va a ayudar de alguna manera”, comentó Hourruitiner.

“Por eso estoy diciendo que el cambio de Nelson no es porque Nelson sea el culpable de nuestro récord de 6-11. Son muchos, pero muchos factores y ahora lo que buscamos es reacciones, cambios en la manera que jugamos y cambios emocionales, lo que buscan casi todos los equipos cuando estás cosas pasan. Quizá un despertar de algunos jugadores o mirar otras áreas de juego. Nosotros siempre hemos tenido un plan, pero el plan se ha visto afectado por diferentes razones”, continuó.

Hourruitiner compartió que los jugadores se enteraron sobre la salida de Colón poco después de habérsela comunicado al entrenador. Algunos lo supieron a través de un grupo de WhatsApp que compartían con el técnico, mientras que a otros los llamó el propio entrenador. Colón firmó un contrato de tres años con los Cangrejeros en octubre de 2024, por lo que aún le restaba una campaña con el quinteto capitalino.

En busca de un nuevo dirigente

El asistente Luis “Mandy” Cancel dirigió el miércoles frente a Carolina-Canóvanas. El presidente de operaciones de Santurce anticipó que Cancel también podría estar a cargo de la dirección técnica del conjunto el jueves, cuando visiten a los Gigantes en el Coliseo Carlos Miguel Mangual.

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A su vez, confirmó que todos los miembros del cuerpo técnico de Colón permanecerán con los Cangrejeros, incluyendo a Luis Camacho y Luis Cintrón, quienes acompañaron al mentor ponceño durante su exitosa etapa con los Vaqueros de Bayamón. Alex Falcón también continuará con el equipo.

Nelson Colón junto a su cuerpo técnico en los Cangrejeors de Santurce. Luis Camacho a la izquierda y Luis Cintrón en el fondo a la derecha. ( alexis.cedeno )

“Todos se quedan en el grupo. Luis Camacho, Luis Cintrón, Alex Falcón y “Mandy” Cancel se quedan. Están todos y todos están dando un paso adelante para empujar el barco. Todos entienden que es una decisión desafortunada la que tomamos junto a Nelson porque respetan lo que se estaba haciendo, pero tienen que enfrentar el reto” explicó Hourruitiner.

“En este caso, nos estamos yendo por ‘seniority’, pero todos están dirigiendo. Mandy es el de más experiencia con más de 30 años dirigiendo en Puerto Rico tanto en masculino y femenino”, agregó.

Sobre la búsqueda de un nuevo dirigente, Hourruitiner reveló que la gerencia continúa evaluando varios candidatos, entre ellos Francisco “Paco” Olmos, David Rosario y Omar González, aunque todavía no han tomado una decisión. Confesó que en las próximas 48 horas podrían llenar la vacante y que están interesados en una estratega con experiencia en la llamada “liga más dura”, a pesar de que no han descartado otras opciones fuera del patio.

“Ninguno está descartado. Todos están en nuestra pizarra, pero tenemos que analizar qué es lo que necesitamos en este momento... Queremos tener un coach lo antes posible. Obviamente, siempre salen rumores y nombres. Es lo lógico. Tampoco es que hayan 300 coaches disponibles en Puerto Rico, pero nosotros no nos hemos cerrado y hemos visto todas las opciones que hay en otros lados”, expresó el presidente de operaciones.

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“Al final, siempre es bueno tener a alguien que conozca al BSN, como su arbitraje, la fanaticada y los jugadores. Es algo que estamos tomando en consideración fuertemente, pero lo más importante es alguien que se comprometa en empujar y en entender dónde estamos ahora y cuáles son esos elementos que hacen falta para poder cambiar la dirección de nuestra temporada”, añadió.

Además de Olmos, Rosario y González, otros técnicos que están disponibles son Tony Ruiz y Erick Rodríguez. Ruiz fue el último dirigente que ganó un campeonato con Santurce, mientras que Rodríguez fue jugador de esta franquicia y estuvo el año pasado al frente de los Santeros de Aguada.

Hourruitiner espera completar la contratación del nuevo entrenador de los Cangrejeros durante el fin de semana del Juego de Estrellas del BSN, aprovechando la pausa en el calendario de la temporada regular entre viernes y domingo para que el nuevo dirigente pueda acoplarse al equipo.

“Puede ser que antes de que se acabe el juego lo tenga confirmado o mañana. Es lo antes posible. ¿Por qué? Porque el equipo está jugando. Hoy jugamos con Carolina y en un día y medio (jueves) también. Luego tenemos seis días sin juegos. Es un momento excelente para que la persona que vaya a estar aproveche y pueda establecer su estilo de juego y conocer al equipo”, sentenció.

Después del fin de semana del Juego de Estrellas, Santurce no volverá a cancha hasta el jueves, 21 de mayo, cuando reciban la visita de los Capitanes de Arecibo en el Coliseo Roberto Clemente.