La Federación Panameña de Baloncesto anunció el martes la contratación del experimentado dirigente puertorriqueño Flor Meléndez como técnico de la Selección Nacional adulta.

La noticia fue dada por el ente federativo del país en sus redes sociales.

Meléndez, de 74 años, reemplazará a su compatriota David Rosario, quien en noviembre pasado fue sustituido por el organismo por su decisión de no dirigir al equipo en la segunda ventana clasificatoria a la AmeriCup. Rosario, activo en Nicaragua en aquel momento, defendió su salida. En los pasados dos partidos, estuvieron a cargo Adriano Macías y José Gómez.

El experimentado coach internacional Flor Meléndez es nombrado el nuevo entrenador de la selección mayor de Panamá 🇵🇦🏀🔥 #VamosPaEncima #LaRojaSinMangas pic.twitter.com/8GTEEcBCD6 — FEPABA (@FePaBa) January 27, 2021

En la segunda vez que Meléndez estará al mando del quinteto de Panamá. Los dirigió 1991 en un Pre-Mundial.

PUBLICIDAD

“Estaba aquí tranquilo en casa y me hicieron esa oferta. Imagínate, aceptamos el proyecto. Estamos bien contentos con esto”, declaró el mentor a Primera Hora.

Meléndez, actual dirigente de los Indios de Mayagüez en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), volverá al ámbito internacional por primera vez desde 2013, cuando tuvo a cargo la Selección Nacional de Puerto Rico. Fue también mentor de Argentina en 1986.

Meléndez dirigirá a Panamá en los últimos dos encuentros restantes de la ventana clasificatoria a AmeriCup2022 a jugarse en Colombia a finales de febrero. Los panameños ya aseguraron el pase al torneo de las Américas. Juega para 2-2 en el grupo B junto a Brasil, Uruguay y Paraguay.

“Después de la ventana, vamos a discutir un proyecto que ellos siempre han estado interesados y siempre he tratado de montar aquí (Altura) para el desarrollo de jóvenes. Están bien interesados. Ellos ya están clasificados a la AmeriCup. De ahí para abajo seguiré trabajando hasta que ellos digan”, declaró.

Meléndez viajará a Panamá el 7 de febrero pero primero hará una parada en Miami, Florida, para ver jugar a su nieto, el escolta Jhivvan Jackson, en el baloncesto División 1 de la NCAA. Jackson, quien milita con UTSA, es hijo del excanastero panameño Leroy Jackson.

Sobre aceptar un nuevo empleo para dirigir fuera de Puerto Rico, Meléndez recalcó que el retiro no está en su mente.

“Soy un trabajador. Esto es lo que me encanta y lo que tengo siempre en la mente. Estoy siempre disponible. No soy un retirado. Tengo mucho por trabajar, mucho planes. Donde me pidan siempre voy a tratar de ir”, expresó.