Los Indios de Mayagüez consiguieron el miércoles una importante victoria al doblegar, 98-76, a los Piratas de Quebradillas en el Palacio de Recreación y Deportes Germán “Wilkins” Vélez para evitar caer en el sótano de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con este resultado, Mayagüez ahora juega para 2-4, mientras que Quebradillas sigue sin obtener triunfo en lo que va de temporada con marca de 0-6. Esto ha sido un inicio inesperado para los Piratas, que venían de terminar el año pasado en la segunda posición de su conferencia.

PUBLICIDAD

Los Indios fueron liderados por Sam Waardenburg, quien coqueteó con un doble-doble al finalizar con 22 puntos y nueve rebotes. Le siguió Tjader Fernández con 18 unidades, incluyendo cuatro triples. Miye Oni también lució en grande al registrar el primer triple doble del torneo con 15 tantos, 10 capturas y 12 asistencias.

Por los corsarios, el mejor fue Kendall Munson con 22 puntos y ocho rebotes. Emmanuel Mudiay, Jugador Más Valioso de la campaña 2025, tuvo una inusual noche poco productiva en la que anotó apenas seis unidades.

En el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, los Capitanes de Arecibo se mantuvieron en la ruta ganadora tras apabullar, 101-82, a los Leones de Ponce.

Esta victoria mantuvo a Arecibo en el tercer puesto de la Conferencia B. Ponce, por su parte, cayó al quinto al empeorar su récord a 2-5.

Ramses Meléndez volvió a tener una noche explosiva al anotar 22 tantos saliendo del banco. Derrick Walton y Jack McVeigh añadieron 16 puntos cada uno. En causa perdida, Jordan Murphy registró un doble-doble de 21 unidades y 10 capturas.

La acción del BSN seguirá el jueves, cuando los Atléticos de San Germán (5-2) reciban a los Mets de Guaynabo (3-2), los Gigantes de Carolina-Canóvanas (1-2) visiten a los Cangrejeros de Santurce (3-2) en el Coliseo Roberto Clemente y los Vaqueros de Bayamón (4-2) choquen con los Osos de Manatí (2-4) en el Coliseo Rubén Rodríguez.