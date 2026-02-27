Puerto Rico quedó en una posición comprometida en la segunda ventana clasificatoria al Mundial 2027 de la FIBA tras caer este jueves ante Canadá en tiempo extra, un resultado que complica su panorama de cara a las próximas fases del proceso.

El combinado nacional se quedó corto de conseguir su primera victoria al perder por marcador de 96-85 ante los canadienses en un partido celebrado en el coliseo Roberto Clemente en San Juan, ante una asistencia entusiasta pero que no llenó el recinto deportivo.

Con este resultado, Puerto Rico se coloca al sótano del Grupo B con 0-3, mientras Canadá continúa invicto con 3-0.

PUBLICIDAD

Puerto Rico volverá al tabloncillo el domingo a las 6:00 p.m. para enfrentar a Bahamas (1-2), que esta noche superó a Jamaica (2-1) en el primer desafío de la jornada en el recinto capitalino.

Alfonso Plummer lideró la ofensiva boricua con 22 puntos, seguido de Chris Ortiz con 17. Ysmael Romero e Isaiah Piñeiro aportaron 16 unidades cada uno.

Por Canadá, Marcus Carr encabezó el ataque con 35 puntos, secundado por Kyle Wiltjer con 18 y Jackson Rowe con 12.

YRomero abrió el marcador con dos tiros libres tras una falta de Charles Bediako. Un triple de Ramses Meléndez amplió la ventaja de Puerto Rico a 5-0.

Wiltjer respondió por Canadá con una flotadora para anotar los primeros dos puntos de los norteños, y Nate Darling añadió un triple que empató el marcador. Stephen Thompson, Jr., contestó desde la línea de tres para devolverle la ventaja a los boricuas, que no volvieron a ceder durante los primeros 10 minutos de acción.

En el segundo tiempo, Canadá salió con mayor agresividad en ambos extremos de la cancha y logró limitar los intentos ofensivos de Puerto Rico. Aunque la escuadra nacional solicitó un tiempo muerto para reagruparse, los canadienses intensificaron la presión y redujeron la ventaja a un solo punto, lo que llevó al dirigente Carlos González a pedir otro tiempo cuando restaban 2:09 en el reloj.

Romero respondió con una poderosa clavada que dio un breve respiro a los boricuas, pero la reacción duró poco. Carr anotó dos canastos consecutivos de dos puntos que pusieron al frente a Canadá, 34-32, con 1:12 por jugar.

PUBLICIDAD

Alfonso Plummer apareció entonces con un triple para devolverle la ventaja a la escuadra local por la mínima. Sin embargo, Thomas Scrubb encestó debajo del aro con apenas un segundo en el reloj, dándole a Canadá ventaja de 36-35 al llegar al descanso.

En el tercer parcial, el combinado patrio abrió con cinco puntos consecutivos para retomar la delantera, pero Canadá respondió hasta igualar el marcador con dos tiros libres de Bediako y luego tomó ventaja con un triple de Kassius Robertson.

Plummer volvió a responder por Puerto Rico con un oportuno triple que empató el marcador a 49. Luego, Piñeiro completó una jugada de dos puntos más tiro libre para devolverle la delantera a los locales, para beneplácito de los fanáticos presentes en el coliseo Roberto Clemente.

Ambos equipos se mantuvieron cercanos en el marcador en los últimos minutos. Sin embargo, el parcial cerró con ventaja de dos puntos para Canadá (59-57), gracias a una anotación de Aaron Best cuando restaban 37 segundos por jugarse.

En parcial decisivo, los norteños continuaron con su ataque, mientras los boricuas se mantenían al acecho. De hecho, los puertorriqueños consiguieron empatar en tres ocasiones para poner de pie a la fanaticada.

Con 45 segundos por jugar y el marcador 81-79 a favor de Canadá, Piñeiro devolvió la esperanza a los locales al encestar para empatar el partido a 81 y recibir la falta. La acción obligó a los canadienses a solicitar un tiempo muerto y, al reanudarse el juego, Piñeiro convirtió el tiro libre para darle ventaja de un punto a Puerto Rico. Acto seguido, el conjunto norteamericano pidió otro tiempo.

PUBLICIDAD

Una falta de Chris Ortiz sobre Wiltjer llevó al canadiense a la línea de tiros libres, donde convirtió uno de dos intentos, mientras la fanaticada reaccionaba con intensidad. Con el marcador nuevamente empatado, el dirigente de Puerto Rico solicitó tiempo para planear una última jugada con 11.8 segundos en el reloj.

Plummer intentó el tiro de la victoria cuando sonó la chicharra, pero falló, lo que sentenció el partido a tiempo extra.

En el tiempo extra, Plummer abrió el marcador con un canasto en suspensión de dos puntos. Wiltjer respondió desde la línea de tiros libres para igualar el marcador y, poco después, volvió a anotar para darle la ventaja defintiva a Canadá y la victoria.