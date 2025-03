A casi dos semanas desde que comenzó la temporada del Baloncesto Superior Nacional (BSN), todos los equipos han disputado entre tres y cuatro juegos, con excepción de los Leones de Ponce.

Esto ha dado una pequeña muestra de lo que podría esperarse en el resto del torneo, aunque aún es temprano y muchas cosas pueden cambiar antes del 30 de junio, fecha en la que finaliza la fase regular.

Con eso en mente, Primera Hora preparó su primer Power Ranking del año, en el que cada semana analizaremos el desempeño de los 12 equipos y su posición en la liga, destacando tanto sus fortalezas como áreas por mejorar.

Sin más preámbulos, aquí el primer ranking de la temporada:

1. Vaqueros de Bayamón (3-0)

De cara a la jornada del jueves, los Vaqueros de Bayamón son el único equipo que permanece invicto en el BSN. Bayamón abrió la campaña con victorias frente a Mayagüez y Aguada. Una como local y otra como visitante.

Sin embargo, el miércoles tuvieron su mejor actuación en lo que va del torneo ante los Mets de Guaynabo en un duelo de invictos que dominaron 94-84.

Todo esto sin el dominicano Chris Duarte en cancha debido a que los máximos campeones siguen esperando la aprobación final de su visado. Durante este tiempo, los refuerzos JaVale McGee y Danilo Gallinari se han encargado de conducir el rolo vaquero. McGee es el mejor anotador con 18.3 puntos por partido, seguido por Gallinari con 15.

JaVale McGee durante su primer juego con los Vaqueros de Bayamón en el BSN. ( Edgardo Medina / BSN )

2. Mets de Guaynabo (3-1)

Los Mets de Guaynabo pudieron haber estado en el puntero del primer Power Ranking de la temporada de Primera Hora , pero no pasaron la prueba en el Coliseo Rubén Rodríguez. Además del primer puesto en el ranking, esto les costó su invicto.

Pero antes del miércoles, Guaynabo se había agenciado sólidas victorias contra los Gigantes de Carolina, los Atléticos de San Germán y los subcampeones Osos de Manatí.

Los metropolitanos tienen en agenda visitar el viernes a los Cangrejeros de Santurce en el Coliseo Roberto Clemente, así que veremos si logran regresar a la ruta ganadora frente a la tropa de Nelson Colón y si contarán con Jaysean Paige, quien salió lesionado del partido en Bayamón por una torcedura de tobillo.

Jaysean Paige, de los Mets de Guaynabo, ataca el canasto ante Isaiah Palermo, de los Vaqueros de Bayamón. ( Suministrada / BSN )

3. Indios de Mayagüez (3-1)

Los Indios de Mayagüez son uno de los únicos equipos que están completos en esta primera parte del torneo y no han desaprovechado esta oportunidad dorada. Mayagüez está en el tope de la Conferencia B con triunfos sobre algunos de sus rivales, como Aguada, Ponce y Arecibo. Su única derrota fue contra Bayamón.

Por esto, han lucido como el mejor quinteto de la Conferencia B en este inicio de campaña. Su trío de refuerzos, Tyrell Harrison, Milton Doyle y Sam Waardenburg, se ha visto muy bien en estos primeros encuentros, al igual que el armador boricua Georgie Pacheco.

Tyrell Harrison, de los Indios de Mayagüez. ( Edgardo Medina / BSN )

4. Piratas de Quebradillas (3-1)

Los Piratas de Quebradillas son quizás la sorpresa en este primer ranking del BSN, pero el dirigente Juan Cardona parece que lo volverá a hacer. Cardona tiene a los Piratas segundos en la Conferencia A, luego de apuntarse vencer a los campeones Criollos de Caguas, los Atléticos y quitarle el invicto a los Cangrejeros de Santurce. Quebradillas solo ha perdido contra los Capitanes de Arecibo y fue por un punto, así que cualquiera de los dos se podía llevar ese partido.

El centro mexicano Joshua Ibarra ha sido vital en este arranque de los corsarios, promediando un impresionante doble-doble de 16.3 unidades y 16 rebotes. El otro refuerzo Emmanuel Mudiay también ha liderado la ofensiva de los Piratas con una media de 23.3 tantos por desafío.

Joshua Ibarra, de los Piratas de Quebradillas. ( BSN )

5. Cangrejeros de Santurce (2-1)

Los Cangrejeros de Santurce ocupan el quinto puesto en el primer Power Ranking de Primera Hora , pero podrían haber estado más arriba de no ser por el bajo rendimiento de sus importados. Pese a que Troy Brown Jr., Mojave King y Thomas Robinson no han dado la talla, Santurce no había probado la derrota hasta el martes, cuando viajaron a Quebradillas, gracias al esfuerzo de su talentoso elenco nativo.

PUBLICIDAD

Con jugadores como Ángel Rodríguez, Ángel Matías, Walter Hodge, Benito Santiago Jr. y Devon Collier, los Cangrejeros tienen uno de los mejores núcleos nativos, pero esto no los llevará lejos en una liga que todos los equipos dependen de sus importados.

Ángel Rodríguez, armador de los Cangrejeros, celebra luego de una jugada contra los Criollos. ( BSN )

Otras posiciones

La sexta posición del ranking le pertenece a los Capitanes de Arecibo (1-2), cuyos tres partidos han sido reñidos, pero lograron escalar hasta aquí por el triunfo en el Coliseo Raymond Dalmau.

Los Osos de Manatí (2-1) están séptimos, aunque tienen mejor récord, debido a que sus victorias han sido contra combinados ubicados en la parte baja del ranking.

Les siguen los Atléticos de San Germán (1-2) en el octavo lugar, tras un contundente triunfo sobre los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

Precisamente, los Gigantes (1-2) son los próximos en la lista, ocupando el noveno puesto, después de haber conseguido su primera victoria del torneo en Caguas.

Los Criollos (1-4) podrían haber estado en el sótano del primer ranking, pero su triunfo sobre los Leones en la noche del miércoles los catapultó hasta el décimo lugar.

Aguada (0-3) y Ponce (0-2) comparten el sótano del listado, pero los felinos están en lo más profundo debido a su doloroso revés ante el conjunto del Valle del Turabo que venía de perder cuatro encuentros consecutivos.