Los Vaqueros de Bayamón derrotaron el viernes 74-67 a los Piratas de Quebradillas en el Coliseo Raymond Dalmau para mantenerse en la ruta ganadora en su tercer y último juego sin tres refuerzos por una sanción del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Bayamón fue penalizado por violar el reglamento sobre el tope salarial y el impuesto de lujo en la temporada 2025, luego de que se determinara que un pago al importado Rayjon Tucker durante la serie final constituía un bono ilegal. Como consecuencia, tuvo que pagar una multa de $50,000, perdió todos sus turnos del Sorteo de Nuevo Ingreso 2027 y no pudo utilizar a sus tres refuerzos en los primeros tres partidos del torneo.

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Los Vaqueros contrataron esta campaña a Jae Crowder, Jaylin Galloway y Xavier Cooks como importados. Cooks y Galloway están disputando la final de la NBL de Australia con los Kings de Sídney, por lo que no habrían estado disponibles de todos modos.

Los campeones defensores arrancaron el torneo con una derrota el domingo ante los Cangrejeros de Santurce, pero vencieron el miércoles a los Osos de Manatí. El viernes volvieron a ser cargados por su núcleo nativo frente a unos Piratas que sí contaron con sus tres importados.

Gary Browne fue la bujía ofensiva de Bayamón con 15 puntos, seis rebotes y siete asistencias. Le siguieron Jordan Cintrón con 13 unidades, Renaldo Balkman con 12 y Javier Mojica con 10. Por Quebradillas, los mejores fueron Emmanuel Mudiay y Derek Reese con 12 tantos cada uno. Los importados de los corsarios se sumaron para 32 puntos en su primer juego de la temporada.

En el Coliseo Roberto Clemente, los Mets de Guaynabo comenzaron la era del dirigente Jorge “Jorgito” Rincón con el pie derecho al superar 93-88 a los Cangrejeros de Santurce. Con Bad Bunny en primera fila, Santurce vio caer su marca a 1-1. Guaynabo, en cambio, ahora juega para 1-0.

Brandon Knight lideró la ofensiva de los Mets con 21 unidades, seis rebotes y ocho asistencias. Theophilus Pinson Jr. añadió 18 tantos, mientras que Ysmael Romero finalizó con un doble-doble de 15 puntos y 14 capturas. Malik Beasley fue el mejor de los Cangrejeros con 29 unidades.

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En el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina, los Capitanes de Arecibo se convirtieron en el primer equipo en defender su cancha en lo que va de campaña al superar 99-97 a los Osos de Manatí. Arecibo comenzó el torneo con un triunfo que pone su récord en 1-0, mientras que Manatí cayó a un peligroso 0-3 que lo mantiene en el sótano de la Conferencia A.

Jack McVeigh firmó una magistral actuación al anotar 27 tantos, incluyendo cuatro triples. Rafael Pinzón añadió 16 puntos tras formar parte del cuadro regular ante la ausencia de Alfonso Plummer. En causa perdida, Chris Ortiz terminó con 21 puntos y seis rebotes.

El BSN continuará este sábado, cuando los Atléticos de San Germán reciban a los Indios de Mayagüez en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez y los Criollos de Caguas visiten a los Leones de Ponce en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens.