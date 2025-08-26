Dallas. Una tarjeta de baloncesto autografiada por los miembros del Salón de la Fama Michael Jordan y Kobe Bryant se vendió por casi 13 millones de dólares en una subasta.

El precio impuso un récord para cualquier tarjeta deportiva.

Heritage Auctions informó que hubo 82 ofertas por la tarjeta de la colección Upper Deck Logoman 2007-2008 antes de que se vendiera el domingo por 12.932.000 dólares. Esto superó los 12.6 millones de dólares pagados por una tarjeta de novato de 1952 de Topps, que mostraba al miembro del Salón de la Fama del béisbol Mickey Mantle y que fue subastada por Heritage en 2022.

La tarjeta de Jordan y Bryant fue comprada por un grupo que incluía al famoso inversionista de “Shark Tank” Kevin O’Leary, según la compañía de memorabilia.

Única en su tipo, la tarjeta Jordan-Bryant presenta autógrafos certificados de ambos jugadores junto con parches de la NBA de sus uniformes usados en partidos.

El récord anterior para una tarjeta de basquetbol fue la venta privada de una tarjeta Panini de Stephen Curry de 2009 por 5,9 millones de dólares. La marca más alta en subasta fue un poco más de 3.1 millones de dólares por la tarjeta de novato Panini de 2018 de Luka Doncic.