El partido entre los Nuggets de Denver y los Grizzlies de Memphis fue pospuesto el domingo debido a la tormenta invernal masiva que se extiende por gran parte de Estados Unidos.

Los oficiales de la NBA anunciaron menos de tres horas antes del inicio que el partido sería reprogramado debido a las condiciones en el área de Memphis, donde una mezcla de nieve, aguanieve y lluvia helada comenzó a caer temprano el sábado por la mañana y continuó el domingo por la mañana.

Ambos equipos y el equipo de árbitros habían llegado a Memphis. Ese no fue el caso en Milwaukee, donde los Bucks estaban listos para recibir a los Mavericks de Dallas a las 7 p.m. ET el domingo, pero los no pudieron volar el sábado por la noche. Hasta el domingo por la tarde, los Mavericks seguían en Dallas y planeaban llegar a Milwaukee a media tarde.

PUBLICIDAD

Un partido de la NBA G League programado para el lunes entre los Memphis Hustle y los Stockton Kings en Southaven, Mississippi, también fue pospuesto y reprogramado para el 19 de febrero.

Al sur y este de Memphis, la lluvia helada se ha acumulado en las líneas eléctricas y los árboles, causando cortes de energía generalizados y bloqueando carreteras. Las autoridades recomendaron a las personas que se mantengan fuera de las calles ya que la mezcla invernal y las temperaturas frías causaron un nuevo congelamiento.

Los Nuggets dijeron que planeaban volar en algún momento del domingo, dependiendo de las condiciones en el Aeropuerto Internacional de Memphis. Están programados para jugar en casa el martes contra los Pistons de Detroit.

Los Grizzlies deben enfrenar a los Rockets en Houston el lunes.

Al menos dos partidos de baloncesto femenino universitario también fueron pospuestos: Tennessee (17) visitando a Mississippi (18) el lunes y la visita de Tulane a Memphis el martes. Las fechas de reprogramación no se anunciaron de inmediato.

En el baloncesto masculino, un partido de Tennessee en Georgia (21) se pospuso un día de martes a miércoles. Purdue Fort Wayne e IU Indianapolis, y Southern Illinois y Evansville tuvieron partidos del domingo pospuestos, sin fechas de recuperación anunciadas.

El sábado, la NBA pospuso un partido entre los Warriors y los Timberwolves para “priorizar la seguridad y protección de la comunidad de Minneapolis” después del tiroteo fatal de un hombre por un oficial federal en un distrito comercial a menos de dos millas de donde juegan los Timberwolves.