Malik Beasley reforzará a los Cangrejeros de Santurce en la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN), según informó este viernes Shams Charania de ESPN y confirmó posteriormente el equipo en sus redes sociales.

Beasley, un escolta de 29 años y 6’4” de estatura, cuenta con nueve temporadas de experiencia en la NBA y viene de anotar 16.3 puntos con un 41.6 % de efectividad en triples saliendo desde el banco con los Pistons de Detroit.

Además, ha militado en equipos como los Nuggets de Denver, los Timberwolves de Minnesota, los Bucks de Milwaukee, el Jazz de Utah y los Lakers de Los Ángeles.

Sin embargo, ya no forma parte de la liga porque está bajo investigación por presuntas apuestas indebidas en partidos de la NBA durante la campaña 2023-24 con los Bucks de Milwaukee, según fuentes de ESPN.

El medio estadounidense informó en junio del año pasado que al menos una casa de apuestas en el país detectó un interés inusual en apostar sobre las estadísticas de Beasley a partir de enero de 2024.

Esto provocó que todas sus negociaciones y ofertas como agente libre se detuvieran un día antes del inicio oficial de la agencia libre. La NBA, por su parte, informó en ese momento que estaba cooperando con las autoridades.

Su último contrato en la NBA con los Pistons fue de un año por $6,000,000. El BSN aumentó esta temporada su tope salarial colectivo, con el flexible siendo de $1,000,000 y el fijo de $1,500,000. Si un equipo viola este nuevo tope, recibirá una multa de $250,000 y 15 juegos sin refuerzos. Faltas repetidas conllevarán la expulsión del apoderado.

De acuerdo con la nueva estructura salarial del BSN, un refuerzo con experiencia en la NBA cae en la categoría A y su salario es de $75,000 mensuales. También entran en esta categoría los canasteros que hayan tenido minutos en la Liga ACB de España. El tope salarial para este tipo de jugador será de $150,000 por temporada.

Los Cangrejeros también tienen reservado al importado DeMarcus Cousins, a quien adquirieron a través de un cambio con los Mets de Guaynabo por Hassan Whiteside.